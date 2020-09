Potenza non dimentica la sua dolce Marisol: per lei una serata di musica sotto le stelle. Ecco l’iniziativa

Potenza ricorda ancora la giovanissima Marisol Lavanga.

Da scout determinata a promessa del volley, Marisol è andata via in punta di piedi lasciando tanto dolore tra coloro che l’hanno amata.

Aveva 17 anni e tanta voglia di vivere ma una terribile malattia non le ha lasciato scampo.

Nella cornice del Parco Baden Powell, dove nelle scorse settimane è nato il Mercato sotto le Stelle, spazio aperto di condivisione, lo scorso 20 Luglio si è aperta ufficialmente l’Arena Marisol, campo da beach volley intitolato all’atleta potentina, scomparsa nel marzo 2019.

Lo stesso Parco, diventa cornice di un altro sentito evento per ricordarla attraverso la musica e sotto il cielo stellato dal quale ci guarda.

Marisol Lavanga ETS e il Circolo Culturale Gocce d’Autore presentano “Note… per Marisol”.

Il pianista Toni De Giorgi ha voluto regalare a Marisol e a tutti coloro che sono stati vicini a lei ed alla famiglia un concerto solo piano con propri brani inediti tra i quali uno composto appositamente per lei.

Presenta: Eva Bonitatibus.

Estemporanea di pittura: Pasquale Palese.

L’evento avrà luogo questa sera, Domenica 13 Settembre 2020 alle ore 20:00, presso il Parco Baden Powell di Potenza.

L’ingresso sarà libero, tuttavia i posti a sedere saranno limitati nel rispetto delle norme Covid-19.

Per l’occasione sarà allestito un banchetto per la raccolta di donazioni volontarie e richieste per diventare socio del comitato promotore ETS Marisol Lavanga, ormai vicino alla quota necessaria per trasformarsi in Fondazione.

Questa la locandina dell’iniziativa.

