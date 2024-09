Potenza, parità: le consigliere regionali incontrano l’assessore Lavalle. I dettagli

La Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, insieme alla consigliera supplente Rossana Mignoli, ha incontrato questa mattina l’assessore alle pari opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle.

Nel colloquio, franco e sereno, sono state condivise le azioni future tese alla parità di genere e alle pari opportunità.

In particolare, sono stati ipotizzati percorsi formativi per sensibilizzare le lavoratrici e i lavoratori sulle discriminazioni che possono subire sul posto di lavoro e per il benessere lavorativo.

Altro tema affrontato è stata la violenza domestica.

Anche su questo argomento è stato riaffermato l’impegno comune a costruire iniziative per tutelare le donne e i loro figli dai maltrattamenti nell’ambito familiare.