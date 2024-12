Potenza: “Restituire alla fruizione di tutti i cittadini quest’area parcheggio”. Le richieste

Restituire alla fruizione di tutti i cittadini l’area parcheggio di via Ligure.

Lo chiedono, in una mozione da discutere in Consiglio Comunale, i Consiglieri di minoranza del Comune di Potenza Massimiliano Di Noia, Gianmarco Blasi; Francesco Fanelli, Antonio Vigilante, Carmen Galgano, Antonella Vaccaro, Giuseppe Pernice, Bruno Saponara e Vincenzo Aiello.

Spiegano i Consiglieri di minoranza:

“Il primo piazzale della Regione Basilicata, tra via Anzio e via Verrastro, con uscita su via Ligure risulta occupato in modo stabile da nomadi con roulottes e autocarri.

Si tratta di un’area pubblica, destinata alla viabilità, in particolar modo al parcheggio pubblico, che chiediamo venga restituita al suo uso originario“.

Per questo motivo i consiglieri di minoranza, nella mozione depositata e in attesa di discussione, chiedono:

“al Consiglio Comunale di impegnare il sindaco e la Giunta Comunale a disporre un’ispezione della polizia locale sull’area;

ad investire l’Ufficio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, d’intesa con l’Avvocatura, della verifica sulla eventuale occupazione abusiva“.

Se questo fosse il caso, la minoranza chiede di “avviare senza indugio i procedimenti amministrativi di sgombero e di ripresa in possesso della stessa; una volta liberata l’area in questione dovrebbe essere assegnata all’Ufficio Viabilità per la sua valorizzazione”.