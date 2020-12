Potenza: splendida esibizione di questi talentuosi studenti davanti alla Ministra Azzolina! Ecco l’iniziativa

Si è svolto la scorsa settimana l’evento annuale per fare il punto sul Programma Operativo Nazionale per la scuola 2014-2020, un programma europeo di priorità strategiche per il miglioramento della qualità del processo di insegnamento – apprendimento.

L’incontro è stato attivato in videoconferenza, in diretta sul canale youtube del Ministero dell’istruzione e rappresenta una strategia per lanciare il nuovo sito ilponperlamiascuola.istruzione.it, la nuova piattaforma a disposizione di dirigenti, docenti e studenti per scambiare e condividere esperienze significative e potenziare il canale comunicativo delle scuole.

In apertura il saluto della Ministra Azzolina che ha ringraziato studenti e studentesse, docenti e dirigenti e ha dichiarato:

“la scuola testimonia con esempi concreti la sua resilienza ad innovarsi e rinnovarsi e in questa situazione in cui studenti e studentesse non hanno una relazione sociale è ancora più importante ascoltare le loro voci”.

All’evento hanno partecipato vari istituti scolastici:

Istituto tecnico “Guglielmo Marconi” di Padova;

Istituto alberghiero “Filippo De Cecco” di Pescara,

Istituto nautico “Francesco Caracciolo” di Procida,

Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Palermo,

Liceo Artistico –Liceo Musicale- Coreutico “Walter Gropius” di Potenza.

Gli studenti e le studentesse hanno avuto l’occasione di mostrare attività e progetti.

Dalla presentazione di un simulatore di volo realizzato dall’ITS Marconi di Padova al control room lab dell’istituto nautico di Procida.

Dal progetto sul giornalismo condotto in pieno lockdown dagli studenti dell’Alberghiero di Pescara alla performance del Liceo Musicale- Liceo Artistico –Coreutico “W.Gropius” di Potenza che ha gestito con efficacia i moduli didattici delle discipline artistico –musicali.

Dichiara il Dirigente Prof. Paolo Malinconico:

“Protagonisti attivi sono ottanta strumentisti e un coro che in sostituzione del concerto natalizio che ravviva la città di Potenza, hanno creato una performance in cui ogni studente e ogni studentessa ha studiato in autonomia la parte che è stata condivisa dai docenti musicisti”.

In tal modo sono state messe in atto pratiche educative e didattiche che testimoniano il processo di formazione e crescita di tutta la comunità scolastica.

E come sottolinea il Dirigente Malinconico, la scuola affronta con tenacia e entusiasmo tutte le difficoltà.

Con la didattica a distanza, la comunità del Gropius non si è mai fermata e con il confronto costante ci si propone di raggiungere l’obiettivo di rafforzare il desiderio di apprendere degli studenti e delle studentesse.

Inoltre proseguono nel Liceo Artistico, Liceo Musicale-Coreutico le iniziative per l’orientamento scolastico che guidano gli studenti della Secondaria di primo grado a una scelta consapevole verso il livello superiore.

La commissione orientamento, insieme al team dei docenti della scuola, organizza specifici percorsi formativi il Venerdì e Sabato di ogni settimana fino al 25 Gennaio per far emergere i bisogni e i desideri profondi degli studenti e delle studentesse.

Tutte le famiglie e gli studenti sono invitati a prenotare il proprio percorso online sul sito della scuola e nel frattempo possono visitare virtualmente la scuola nel percorso “Start Here” per scoprire il Gropius e i suoi licei.

Ecco una foto del concerto via streaming tenuto dai musicisti del Gropius:

