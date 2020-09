Potenza, tra questi Comuni della provincia progetto mega-eolico: “Aiutateci a difendere il nostro territorio”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, a seguito di una sentenza del Tar Basilicata su un progetto di mega-eolico:

“La questione mega eolico (15 aerogeneratori da 2MW) che riguarda i comuni di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Picerno e Tito è purtroppo ancora “aperta”.

Se da un lato puntiamo alla valorizzazione delle nostre risorse ambientali, come il Vallone del Tuorno (Area SIC), dall’altro non possiamo assolutamente permettere che nei pressi delle medesime aree (o addirittura all’interno delle stesse), vengano installate delle enormi pale eoliche, capaci di devastarle.

La società proponente dopo aver ottenuto, nel 2014 e 2015, i giudizi favorevoli di compatibilità ambientale, proponeva, dapprima (2018), una variante (a cui anche il nostro Comune si è opposto producendo specifiche osservazioni) e successivamente (2019) richiedeva alla Regione Basilicata una proroga delle precedenti autorizzazioni.

Con sentenza n. 217/2020 il Tar Basilicata ha accolto il ricorso della società proponente ordinando alla Giunta Regionale (non costituitasi in giudizio) di esprimersi entro il 31.12.2020 in ordine alla istanza di proroga della Valutazione di Impatto Ambientale.

Fin dal nostro insediamento (2017) abbiamo ribadito la nostra contrarietà a tale impianto e lo abbiamo dimostrato con atti specifici: una eventuale proroga sarebbe evidentemente devastante a livello ambientale oltre che, riteniamo, giuridicamente illegittima.

Andremo avanti e continueremo a difendere il nostro territorio al fine di scongiurare un vero e proprio “scempio ambientale”.

È giunto il momento di provare ad incidere in maniera puntuale: provvederemo a richiedere il supporto di tutti gli enti coinvolti e di tutti coloro che, da sempre, si impegnano per la difesa e la tutela dei nostri territori”.

