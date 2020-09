Scuole, Matteo Salvini: “in Basilicata ci sono 1.934 alunni con problemi di disabilità con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze”

“In Basilicata ci sono 1.934 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze”.

E’ quanto ha detto il leader della lega, Matteo Salvini, sulla ripartenza della scuola in sicurezza:

“Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno specializzati in tutto il Paese, il trasporto pubblico è indebolito da tagli e restrizioni che mettono a rischio la frequenza scolastica, l’eventuale isolamento o quarantena avrà effetti devastanti su studenti e genitori e le linee guida sono lacunose, escludono le famiglie e non garantiscono progetti inclusivi.

Rivolgo un appello accorato al ministro Azzolina: nessuno deve restare solo. Gli studenti disabili e le loro famiglie non sono invisibili e non meritano di essere cancellati come il Governo ha fatto con il ministero ad hoc voluto dalla Lega.

È necessario un impegno anche economico concreto, serio, efficace.

C’erano problemi negli anni passati, dopo il virus e la chiusura i problemi saranno ancora più grandi: cosa ha fatto il ministro negli ultimi sei mesi, ha dormito?”.

