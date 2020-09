Potenza, chiuso per più di 20 minuti questo passaggio a livello: “tutti i giorni la stessa storia”

A Potenza non sembrano risolversi i problemi legati ai tempi di attesa di apertura delle sbarre ai passaggi a livello.

Secondo alcune segnalazioni, pare che ieri il passaggio a livello sito in Contrada Valle Paradiso (Via Tora-Centomani) sia rimasto chiuso al traffico per più di 20 minuti, provocando il rallentamento del traffico automobilistico e l’indignazione dei guidatori che si trovavano lì in quel momento.

Un’anomalia non singolare questa dei tempi di attesa al passaggio a livello descritto.

“E’ vergognoso, non è la prima volta. Tutti giorni la stessa storia”, lamenta chi percorre abitualmente il tratto.

Anche a voi è successa la stessa cosa?a

