Su Potenza brusco calo delle temperature e pioggia: colpa dei santi di ghiaccio. Le ultime previsioni

Pioggia e un brusco abbassamento delle temperature.
I responsabili – secondo un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca – sono i santi di ghiaccio.
L’11 maggio, infatti, San Mamerto, dà l’inizio a un colpo di coda dell’inverno. Fino al 15 maggio seguono gli altri: San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia.
Il fenomeno ha portato temporali e piogge anche su Potenza.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Maggio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 9°C.
Venerdì 15 Maggio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.