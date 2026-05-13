Basilicata, forestazione: covocato il tavolo con i sindacati. L’ordine del giorno

“La forestazione lucana svolge una funzione essenziale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la sicurezza ambientale e la tenuta occupazionale di centinaia di famiglie.

Per questa ragione è necessario rafforzare un confronto stabile e operativo, capace di accompagnare le scelte di programmazione che riguardano il futuro del comparto”.

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annunciando la convocazione del tavolo con le organizzazioni sindacali di categoria previsto per martedì 19 maggio alle ore 12.00 presso il Dipartimento regionale.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati alcuni dei principali temi legati all’organizzazione e all’evoluzione del sistema forestale regionale, a partire dalla discussione sul rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale (CIRL 2026).

All’ordine del giorno anche il confronto sulla stagione Antincendio Boschivo – AIB 2026, con l’analisi delle criticità emerse e delle eventuali proposte da sottoporre all’Osservatorio Regionale, oltre allo stato di avanzamento delle attività relative all’iscrizione delle Foreste Regionali al Registro Nazionale dei Crediti di Carbonio.

Nel corso della riunione sarà inoltre presentata la proposta di Programma Regionale Forestale 2026-2045, strumento strategico destinato a definire indirizzi, obiettivi e prospettive di medio e lungo periodo per il comparto.

Aggiunge Cicala:

“L’obiettivo è continuare a costruire un metodo di lavoro fondato sul dialogo, sulla programmazione e sulla capacità di trasformare il confronto in scelte concrete.

Oggi la forestazione non può più essere interpretata soltanto come risposta alle emergenze, ma come una leva strutturale di politica ambientale, territoriale e di sviluppo che riguarda l’intera Basilicata”.

Il tavolo si concluderà con uno spazio dedicato alle varie ed eventuali proposte avanzate dalle parti presenti.