Ad Avigliano nasce il Centro Diurno “Dopo di Noi”. Al via l’indagine per le adesioni

Una nuova opportunità di inclusione, autonomia e sostegno per le persone con disabilità del territorio dell’Alto Basento.

L’Ambito Socio-Territoriale n.1 “Alto Basento” ha avviato un’indagine esplorativa finalizzata all’apertura di un Centro Diurno “Dopo di Noi” nel Comune di Avigliano, dedicato a persone maggiorenni con disabilità medio-grave e grave, ai sensi della Legge 104/92.

L’iniziativa rientra negli interventi finanziati dal Fondo “Dopo di Noi” previsto dalla Legge n.112/2016, nata per garantire percorsi di autonomia e inclusione alle persone con disabilità prive del necessario sostegno familiare, o che potrebbero trovarsi in tale condizione nel futuro.

Queste sono le dichiarazioni del Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Il progetto rappresenta un importante passo avanti per il territorio, perché punta a costruire un luogo sicuro e accogliente in cui le persone con disabilità possano sviluppare competenze personali, relazionali e autonomie quotidiane, attraverso attività educative, socializzanti e formative.

All’interno della struttura saranno realizzati percorsi diurni propedeutici anche a future esperienze residenziali, con attività dedicate alla gestione della vita quotidiana, alla crescita personale e all’inclusione sociale.

Parallelamente, il servizio offrirà supporto e accompagnamento alle famiglie, spesso chiamate ad affrontare con preoccupazione il tema del dopo di noi”.

L’avvio concreto del Centro Diurno dipenderà anche dalla partecipazione delle famiglie e dalla raccolta delle manifestazioni di interesse.

Per questo motivo, l’Ambito invita cittadini, familiari, associazioni e operatori sociali a diffondere l’iniziativa e ad aderire all’indagine entro il 17 maggio 2026.

Spiega L’Assessore alle Politiche Sociali, Fabiola Tortorelli:

“Partecipare a questa fase è fondamentale perché consentirà di valutare i bisogni reali del territorio e dare ufficialmente avvio al servizio, costruendolo sulle esigenze delle persone e delle famiglie”.

In caso di numerose richieste, verrà predisposta una graduatoria sulla base della documentazione presentata e dei bisogni individuali emersi durante la valutazione.

Tra i documenti richiesti figurano: verbale di invalidità; certificazione Legge 104/92; ISEE socio-sanitario; certificato medico; stato di famiglia aggiornato.

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: ufficiodipiano@pec.comune.pietragalla.pz.it

L’iniziativa coinvolge tutti i Comuni dell’Ambito Alto Basento e rappresenta una risposta concreta ai bisogni di inclusione sociale e sostegno alle fragilità, promuovendo dignità, autonomia e qualità della vita. Un progetto che guarda al futuro delle persone più vulnerabili e delle loro famiglie, trasformando il concetto di assistenza in un percorso di crescita e partecipazione.