Teatro Stabile di Potenza: al via l’iter per diventare un polo di rilevanza nazionale. La novità

“Il Teatro Francesco Stabile è il simbolo dell’identità culturale della nostra regione, un luogo di eccellenza che ha saputo raccontare la crescita sociale e culturale della Basilicata.

Oggi, con questa proposta di legge, la Regione compie un passo concreto per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio, sostenendo la nascita della Fondazione ‘Teatro Francesco Stabile’ e partecipando in qualità di socio fondatore, in piena continuità con quanto già deliberato dalla precedente amministrazione comunale di Potenza”.

È quanto dichiara il Presidente della Prima Commissione consiliare Francesco Fanelli, proponente della iniziativa legislativa sottoscritta anche da altri consiglieri.

Fanelli continua:

“La proposta di legge mira a trasformare il Teatro Francesco Stabile in un centro di produzione multidisciplinare di rilevanza nazionale, capace di promuovere la ricerca artistica, la sperimentazione dei linguaggi espressivi e la partecipazione attiva del pubblico, con un’attenzione particolare alla dimensione internazionale e alle nuove generazioni.

L’obiettivo è quello di rendere il Teatro Stabile un punto di riferimento per la creazione artistica e culturale, capace di attrarre risorse, competenze e produzioni di altissimo livello.

Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale di una visione più ampia: una Basilicata protagonista sul palcoscenico nazionale e internazionale.

Ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno inteso sottoscrivere la pdl.

La cultura non è solo memoria, ma è anche innovazione, partecipazione e crescita.

La nostra Regione deve essere all’altezza di questa sfida, consolidando il proprio ruolo di promotore attivo della cultura e dello spettacolo dal vivo.”