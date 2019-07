Basilicata, 42 Carabinieri per rafforzare la vigilanza del periodo estivo. I dettagli

42 Carabinieri al servizio del territorio della provincia di Matera e Potenza per il periodo estivo.

E’ quanto stabilito dal Ministero dell’interno:

“Nell’ambito del Potenziamento dei Servizi di Vigilanza Estiva di controllo del territorio, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha inviato 42 Carabinieri che andranno a rinforzare le Stazioni delle località turistiche della Basilicata.

Le citate unità, addestrate presso gli Istituti di Istruzione dell’Arma con i più moderni metodi di formazione, saranno infatti destinate esclusivamente alle Stazioni dei Carabinieri delle Province di Potenza e Matera.

Ciò a conferma dell’indispensabile funzione che la Stazione dei Carabinieri svolge quale presidio di Sicurezza e di prossimità per le comunità locali.

L’iniziativa rappresenta indubbiamente una concreta risposta alle esigenze di sicurezza per i cittadini di tutta la Regione Basilicata, soprattutto in questo momento dell’anno in cui le località a maggiore attrazione turistica fanno registrare un netto aumento di vacanzieri.

Tali Carabinieri rinforzeranno così le stazioni per una più intensa vigilanza e prevenzione nei centri abitati della Basilicata.

Le unità di rinforzo si aggiungono ai 35 Carabinieri già inviati alla Stazione Carabinieri di Matera per intensificare i servizi di pattuglia nella Città Sassi , Capitale Europea della Cultura 2019, e per le esigenze di Ordine Pubblico durante le manifestazioni.

Proprio a Matera i servizi sono stati espletati a piedi nel entro storico e a bordo di 2 autovetture elettriche per una più attenta vigilanza nei Sassi e una maggiore sensibilità alle esigenze ambientali.”