Academy Basket Potenza: presentazione della gara 2 dei quarti di finale del campionato di Serie C. I dettagli

Rinfrancata dal bel successo di domenica con il quale ha aperto la serie, l’Academy viaggia alla volta di Portici per disputare gara 2 (domani alle 19.30) dei quarti di finale playoff.

I potentini ripartono esattamente da dove avevano lasciato, ovvero l’ultima trasferta di stagione regolare al palazzetto di Via Farina e la più volte menzionata brutta prestazione costata una netta sconfitta (78-56).

Un ricordo ancora recente (si è giocato neanche venti giorni fa) da tenere come stimolo per portare definitivamente a compimento un processo di miglioramento cominciato domenica e che ora mette in palio l’accesso anticipato alla semifinale.

Anche il primo atto della serie al PalaPergola ha confermato le chiavi di un match che sembra pendere dalla parte rossoblù quando Esposito e compagni riescono ad imporre ritmi decisamente alti alla contesa, ma parte come sempre tutto da una difesa ancora troppo permissiva anche su palle vaganti e rimbalzi in attacco nei primi 15 minuti e diversamente molto meno permeabile nel resto dell’incontro.

Sotto 26-31 a metà secondo quarto, l’Academy ha impresso il suo marchio di fabbrica sulla partita quando ha iniziato a pressare con maggiore intensità e trovando in transizione diverse soluzioni offensive, capaci tanto di esaltare a turno vari protagonisti (cinque in doppia cifra, dieci complessivi a referto) quanto di divertire il pubblico presente.

Il costante lavoro nella propria metà campo ha finito per arginare offensivamente alcuni dei principali pericoli avversari, ma guai ad abbassare la guardia e sottovalutare l’orgoglio di un gruppo esperto, reduce da cinque vittorie consecutive prima dello stop a Potenza e sicuramente motivato a cercare fino in fondo di riportare la serie a Potenza per gara 3.

“Siamo felici di aver fatto nostra Gara 1 ritrovando alcune delle nostre armi migliori, quali la difesa aggressiva e la capacità di giocare in velocità in transizione, trovando a turno protagonisti diversi nel corso della partita – commenta Gerardo Esposito – ma certamente domani ci aspetta una sfida combattuta ed avvincente.

Portici ha uno spirito combattivo e giustamente cercherà di allungare la serie per riportarla a Potenza, noi cercheremo di farla nostra provando a tenere i ritmi alti”, ha concluso l’ala rossoblù.

Palla a due alle ore 19.30, arbitrano l’incontro i signori Serino di San Nicola La Strada e Gensini di Cercola.