La nostra città più bella con il concorso gratuito “Potenza Fiorisce”: ecco di cosa si tratta e come partecipare

Appennino Smart ,We Love Potenza, Edm Artelier, Lu Uarniedd’, bandiscono il concorso “ POTENZA FIORISCE”, che ha lo scopo di invogliare e stimolare i cittadini del CENTRO STORICO DI POTENZA a render più gradevole ed ospitale la propria città abbellendola con fiori e piante e allestimenti floreali sia per soddisfazione personale, sia per testimonianza di AMORE per la propria città, sia per offrire un gesto gentile di accoglienza ai visitatori durante la stagione primaverile/estiva.

Il concorso consiste nell’abbellimento di balconi, finestre, davanzali – dehor (spazi per il ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio) ma anche di vetrine, ingressi, portoni ed atri.

I concorrenti potranno usare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde/fiorita.

È ammesso l’impiego di piante secche, legno o altri oggetti della natura come completamento, supporto e decoro dove però sia il verde l’elemento predominante dell’allestimento.

Gli allestimenti dovranno essere visibili dalla strada.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini di Potenza con case, uffici, attività nel centro storico.

Il concorso prevede due categorie:

A) balconate, finestre e portoni allestite da cittadini residenti e non residenti, proprietari od affittuari, singoli cittadini, associazioni, enti, gruppi condominiali di Potenza;

B) vetrine e dehors allestite da commercianti , studi professionali, uffici, albergatori.

La richiesta di partecipazione può essere inviata dal 22 Aprile al 5 maggio 2024 tramite mail a appenninosmart@gmail.com. specificando chiaramente indirizzo e recapiti telefonici.

Gli allestimenti dovranno essere completati entro il 15 maggio 2024.

La valutazione degli allestimenti avverrà in due tempi, nella settimana dal 15 al 22 maggio 2024, e poi una seconda nella settimana dal 15 al 22 settembre 2024, le piante urante tutto il periodo non dovranno essere sostituite ma adeguatamente mantenute.

La valutazione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: o la combinazione dei colori dei fiori, privilegiando quelli che, per la durata della fioritura, possono mantenere più a lungo la bellezza dell’allestimento o originalità della composizione o sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante o inserimento nel contesto architettonico o armonia dell’allestimento.

La Giuria è così composta:

– esperto di fiori

– architetto del paesaggio

– fotografo

– giornalista

– Un rappresentante per ogni sponsor

I componenti della Giuria non possono partecipare al Concorso.

La Giuria nomina al proprio interno un Presidente.

La Giuria effettuerà, in maniera congiunta oppure singola, ogni visita o sopralluogo necessari per assegnare il punteggio e stilare la classifica finale, senza alcun preavviso.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Giuria.

Ogni decisione della Giuria è inappellabile.

La premiazione avverrà con cerimonia pubblica da comunicarsi ai vincitori.

Gli sponsor del Concorso offriranno in premio prodotti, servizi o manufatti della propria attività.

I premi previsti saranno tre in totale e andranno al terzo, secondo e primo classificato per categoria.

L’elenco degli sponsor e dei premi sarà diffuso con opportuna comunicazione sul sito www.comeapotenza.it

La Giuria potrà comunque estendere la premiazione con altri premi simbolici di partecipazione ad altri partecipanti particolarmente meritevoli.

L’adesione e la partecipazione al Concorso comporta l’accettazione in modo incondizionato e senza alcuna riserva, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Con l’adesione al Concorso il partecipante autorizza Appennino Smart all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie.