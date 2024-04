Potenza, quarti di finale gara 2 Playoff: l’Academy vince anche in trasferta e vola in semifinale! Bravissimi ragazzi

Con una prova di grande autorità, stando al comando per 40 minuti e respingendo ogni orgoglioso tentativo di rimonta avversaria, l’Academy espugna il neutro di Cercola in gara 2 e conquista un meritato pass per la semifinale.

Lo spauracchio Portici viene esorcizzato definitivamente con un’altra partita di estrema abnegazione, nella quale, pur cambiando alcuni interpreti, saranno comunque cinque i rossoblù a chiudere in doppia cifra alla sirena finale.

Diaz nei minuti iniziali e Lorusso dalla media aprono il fuoco di un primo quarto il cui epilogo se lo prende tutto Matteo Cagnacci: i sette punti consecutivi valgono il primo vantaggio in doppia cifra al 10’.

Potenza continua a colpire con efficacia e costanza in attacco e controllare la partita anche in difesa, per poi assistere ad un autentico show di Gerardo Esposito. In poco meno di cinque minuti l’ala potentina metterà a segno tredici punti in fila (due canestri da due, due da tre e tre liberi), finalizzando il lavoro di costruzione dei compagni e permettendo all’Academy di toccare in due circostanze addirittura il +17 (28-45).

Come prevedibile, però, la reazione dei padroni di casa, passata prevalentemente per le mani di Pasquale Greco, non si lascia attendere, anche se le triple di Sansone ed Esposito (messo prematuramente fuori causa dai falli) tengono comunque gli ospiti a distanza di sicurezza (53-66 al 27’) e l’8-0 locale si stoppa con una bomba importante di Diaz (63-69).

Sansone con cinque punti in fila ed un jumper di Lorusso scrivono ancora +12 (64-76) in apertura di quarto periodo, prima che torni in scena Matteo Cagnacci.

L’esterno firma il 2+1 del +11 (68-79) e poi con due triple consecutive rimanda definitivamente al mittente ogni residua speranza della Growatt di tornare in gioco, anche per merito del lavoro oscuro, ma di grande energia, a rimbalzo ed in difesa di Pace, Labovic ed Assui.

Gli ultimi punti arrivano tutti dalla lunetta, i coach concedono la giusta gloria anche ai rispettivi giovani e l’Academy può festeggiare un successo solido e convincente che le vale l’anticipato pass per la semifinale: l’avversaria sarà una tra Caiazzo e Cercola, con gara 2 in programma stasera sullo stesso parquet di Viale dei Platani.

Polisportiva Portici 2000 – Academy Basket Potenza 81-92 (15-26; 34-48; 63-69)

Polisportiva Portici 2000: Cirillo, Marra 18, Cautiero 1, La Marca 1, Minieri 1, Campa 2, Greco 24, Abete 10, Chiacchio, Vecchione 4, Cullia 9, Sabellico 11. All. Massaro

Academy Basket Potenza: Marchetti 5, Vece 1, Pace 2, Lorusso 11, Labovic 2, Diaz 10, Assui 1, Guglielmi, Cagnacci 28, Serra, Sansone 12, Esposito 20. All. Miriello

Arbitri: Serino di San Nicola La Strada e Gensini di Cercola