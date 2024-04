Danilo della provincia di Potenza è il più atteso fra gli artisti allo storico festival mondiale di Taiwan!

Danilo Vignola torna in Asia, dopo la Cina nel 2017, l’artista lucano (precisamente di Genzano) farà una tre giorni intensi nell’isola di Taiwan, dal 4 al 6 maggio sarà impegnato in due concerti per ukulele solo nelle accademie musicali dedicate interamente al celebre cordofono hawaiiano e la partecipazione come ospite al festival internazionale dell’ukulele di Taiwan, giunto alla sua quattordicesima edizione fra i più longevi dell’Asia.

Artisti dall’ Australia, Taiwan, Europa, Giappone, Stati uniti d’America, si raduneranno a Taiwan nella città di Hsinchu il 4 maggio, città simbolo dell’ukulele orientale, per dare vita ad una dieci ore non stop di concerti per ukulele.

Poi proseguiranno workshop e concerti nella capitale Taipei il 5 ed ancora un altro concerto intero per ukulele solo il 6 maggio.

Da orchestre di repertorio classico ad ensemble di musica jazz e pop moderno, ai grandi performer per ukulele solo, la categoria nella quale è stato coinvolto l’artista lucano, il festival ospiterà centinaia di concertisti dai giovanissimi prodigi nuove promesse dello strumento, agli ormai consolidati maestri che attraverso le scuole, conservatori e pubblicazioni editoriali di prestigio stanno dando il contributo più significativo per la diffusione della cultura e l’arte dell’ukulele in Asia e nel resto del mondo.

Danilo Vignola con il suo stile unico che unisce la tradizione del mediterraneo con le più moderne innovazioni tecniche ha saputo distinguersi nel settore per la sua originalità esecutiva ed il valore culturale di un repertorio di matrice meridionale e virtuoso che sa farsi ascoltare in tutto il mondo ritagliandosi un posto in cima ai cartelloni di tutto il mondo.

Una veste insolita per l’artista lucano perché terrà esibizioni per ukulele puro, senza alcun utilizzo di sperimentazione elettronica: “avrò con me soltanto un ukulele soprano le dita, il cuore e la mia ispirazione” annuncia Danilo Vignola.

Appuntamento, questo di maggio che da il via ad un impegno concertistico mondiale per questo 2024 che vedrà Vignola a settembre nella città di Los Angeles in duo con Giò Didonna fra gli ospiti più attesi del più grande festival internazionale di ukulele degli U.S.A. per poi ritornare nella leggendaria Isola di Wight fra i protagonisti di questo festival inglese per ukulele.