A Balvano Rosario Miraggio in concerto. Ecco quando

Rosario Miraggio pronto ad esibirsi a Balvano.

Fa sapere il Comitato Feste Balvano:

“Quest’anno, per la serata del 15 GIUGNO, abbiamo scelto un artista eccezionale: una voce capace di emozionare, coinvolgere e far cantare un’intera piazza.

Le sue canzoni hanno accompagnato momenti indimenticabili e adesso è pronto a regalare a Balvano una serata ricca di emozioni.

Il countdown è iniziato…Rosario Miraggio Live il 15 Giugno 2026, in Piazza Vittorio Emanuele – Balvano (PZ), Ore 22:00.

Ingresso gratuito.

Un appuntamento da non perdere”.