A Balvano Rosario Miraggio in concerto. Ecco quando

Rosario Miraggio pronto ad esibirsi a Balvano.
Fa sapere il Comitato Feste Balvano:
“Quest’anno, per la serata del 15 GIUGNO, abbiamo scelto un artista eccezionale: una voce capace di emozionare, coinvolgere e far cantare un’intera piazza.
Le sue canzoni hanno accompagnato momenti indimenticabili e adesso è pronto a regalare a Balvano una serata ricca di emozioni.
Il countdown è iniziato…Rosario Miraggio Live il 15 Giugno 2026, in Piazza Vittorio Emanuele – Balvano (PZ), Ore 22:00.
Ingresso gratuito.
Un appuntamento da non perdere”.