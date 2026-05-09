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Tramutola pronta a festeggiare Maria Santissima dei Miracoli. Ecco il programma civile e religioso

9 Maggio 2026

In occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, l’Arcidiocesi di Potenza ha diffuso il programma religioso e civile che si terrà a Tramutola.

Nel dettaglio:

Da venerdì 08 Maggio a sabato 16 Maggio. Solenne Novenario in preparazione della Festa (Chiesa Madre).

  • Ore 17:45: Santo Rosario e canto delle Litanie.
  • Ore 18:30: Solenne Messa Vespertina;
  • al termine, Supplica cantata e omaggio floreale dei bambini.

Domenica 17 Maggio (Solennità di Maria SS. dei Miracoli)

  • Ore 09:00: Santa Messa mattutina.
  • Ore 11:00: Santa Messa Solenne;
  • a seguire, Processione per le vie del paese.
  • Ore 19:00: Santa Messa di Ringraziamento, Supplica cantata e omaggio floreale.

Domenica 31 Maggio (“A Maronna ‘nda barca”)

  • Ore 09:00 e 11:00: Sante Messe.
  • Ore 19:30: Solenne Messa Vespertina.
  • Al termine, l’effigie della Madonna attraversa le vie del paese sulla tradizionale “Barca di Rose”.

Lunedì 1 Giugno

  • Ore 17:45: Santo Rosario e Litanie.
  • Ore 18:30: Santa Messa di ringraziamento e Supplica cantata.

Programma delle Manifestazioni Civili

Sabato 16 Maggio

  • Ore 08:00: Tradizionale “Fiera” in onore della Madonna.
  • Ore 21:30: Esibizione cover band MIXITALIA seguita dal comico di “Made in Sud” CIRO GIUSTINIANI (Piazza del Popolo).

Domenica 17 Maggio

  • Ore 08:00: Accensione della tradizionale triplice “diana”.

Mattinata e Pomeriggio: Matinée musicale e sfilata del Gran Concerto Bandistico Città di Noicattaro (BA).

  • Ore 21:30: Esibizione serale del Gran Concerto Bandistico in Piazza del Popolo.

Domenica 31 Maggio

  • Ore 08:00: Accensione della triplice “diana”.
  • Mattinata: Matinée musicale a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Viggiano.
  • Ore 20:45: Percorso processionale con accensione di colpi scuri.
  • Ore 22:00 (circa): Al rientro della Barca, Spettacolo di Fuochi Pirotecnici (Ditta “Colangelo Fireworks”).
  • Ore 23:00: Parata finale e di congedo del Concerto Bandistico Città di Viggiano.

Di seguito la locandina con i dettagli.