Tramutola pronta a festeggiare Maria Santissima dei Miracoli. Ecco il programma civile e religioso

In occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, l’Arcidiocesi di Potenza ha diffuso il programma religioso e civile che si terrà a Tramutola.
Nel dettaglio:
Da venerdì 08 Maggio a sabato 16 Maggio. Solenne Novenario in preparazione della Festa (Chiesa Madre).
- Ore 17:45: Santo Rosario e canto delle Litanie.
- Ore 18:30: Solenne Messa Vespertina;
- al termine, Supplica cantata e omaggio floreale dei bambini.
Domenica 17 Maggio (Solennità di Maria SS. dei Miracoli)
- Ore 09:00: Santa Messa mattutina.
- Ore 11:00: Santa Messa Solenne;
- a seguire, Processione per le vie del paese.
- Ore 19:00: Santa Messa di Ringraziamento, Supplica cantata e omaggio floreale.
Domenica 31 Maggio (“A Maronna ‘nda barca”)
- Ore 09:00 e 11:00: Sante Messe.
- Ore 19:30: Solenne Messa Vespertina.
- Al termine, l’effigie della Madonna attraversa le vie del paese sulla tradizionale “Barca di Rose”.
Lunedì 1 Giugno
- Ore 17:45: Santo Rosario e Litanie.
- Ore 18:30: Santa Messa di ringraziamento e Supplica cantata.
Programma delle Manifestazioni Civili
Sabato 16 Maggio
- Ore 08:00: Tradizionale “Fiera” in onore della Madonna.
- Ore 21:30: Esibizione cover band MIXITALIA seguita dal comico di “Made in Sud” CIRO GIUSTINIANI (Piazza del Popolo).
Domenica 17 Maggio
- Ore 08:00: Accensione della tradizionale triplice “diana”.
Mattinata e Pomeriggio: Matinée musicale e sfilata del Gran Concerto Bandistico Città di Noicattaro (BA).
- Ore 21:30: Esibizione serale del Gran Concerto Bandistico in Piazza del Popolo.
Domenica 31 Maggio
- Ore 08:00: Accensione della triplice “diana”.
- Mattinata: Matinée musicale a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Viggiano.
- Ore 20:45: Percorso processionale con accensione di colpi scuri.
- Ore 22:00 (circa): Al rientro della Barca, Spettacolo di Fuochi Pirotecnici (Ditta “Colangelo Fireworks”).
- Ore 23:00: Parata finale e di congedo del Concerto Bandistico Città di Viggiano.
Di seguito la locandina con i dettagli.