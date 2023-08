A Brienza Finalissima Regionale della Basilicata del Concorso di bellezza Miss Universe Italy 2023! I dettagli

Cresce l’attesa a Brienza dove sabato 2 settembre dalle ore 21:30 il suggestivo scenario di Piazza Sedile ai piedi del magnifico borgo medioevale ospiterà la Finalissima Regionale della Basilicata del Concorso di bellezza Miss Universe Italy 2023.

Le finaliste, si sfideranno in passerella per formare la squadra della Basilicata che dal 2 all’8 ottobre andrà in Puglia a Canosa per la finali nazionali dell’ambito Concorso Internazionale di Bellezza che poi vedrà il suo epilogo il 18 novembre in El Salvador.

Dichiara il Responsabile regionale Lino Miraldi:

“Sarà una serata all’insegna della bellezza che vedrà sfilare in passerella le concorrenti selezionate precedentemente.

Sono felice che l’Amministrazione comunale di Brienza abbia sposato la mia iniziativa, sarà una bella serata; queste manifestazioni hanno l’obiettivo di promuovere a 360° il territorio e, la vetrina internazionale di Miss Universe, senza alcun dubbio è il palcoscenico ideale per promuovere la bellezza del centro storico di Brienza e del suo maestoso Castello”.

