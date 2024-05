A Pignola Rosario Miraggio, il rapper MV KILLA e Fausto Leali! Ecco le date dei concerti in programma

Pignola per i festeggiamenti della Protettrice Maria Ss. degli Angeli propone tre concerti.

Con il tour Vivo Solo di Te, Giovedì 23 Maggio alle ore 22.00 presso Piazza Nuova ci sarà Rosario Miraggio.

Fin da piccolo è stato riconosciuto come miglior voce emergente in un concorso tenutosi a Napoli, fino ad arrivare a duettare nel 2007 il brano male in uno dei concerti di Gigi d’Alessio, inoltre la macchina 50 viene scelta come una delle colonne sonore nel film Gomorra.

Ha collaborato con grandi artisti della scena neomelodica napoletana tra cui Gigi D’Alessio e Nino D’angelo, inoltre anche con i Club Dogo.

La serata del 23 Maggio poi proseguirà alle 23:30 con MV KILLA.

Direttamente dalla scena rapper italiana del momento, ha collaborato con Lele Blade, Vale Lambo, Geolier, Guè Pequeno, Gigi D’Alessio, Young Snapp e tanti altri artisti.

MV KILLA rapper e produttore con 1.7 milioni d’ascoltatori mensili su spotify, vanta dischi di platino e d’oro per le sue canzoni “Travesuras”, “Cadillac” e “Rooftop”.

Infine venerdì 24 maggio ore 22:00 presso Piazza Risorgimento sarà la volta di uno dei grandi cantautori che ha fatto la storia della musica italiana, vincitore di due festival di Sanremo e di numerosi riconoscimenti nazionali.

Stiamo parlando di Fausto Leali che farà emozionare i più grandi portandoli indietro nel tempo e anche i più giovani con le sue canzoni ricche di sentimenti.

Ecco le locandine dei concerti.