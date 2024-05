A Viggiano una nuova sede del 118. Ecco quando l’inaugurazione

Venerdì 3 Maggio, alle ore 10.30, ci sarà l’apertura della nuova sede del 118 a Viggiano.

La nuova centrale operativa per le emergenze è sita in Corso Marconi n* 75.

In vista dell’avvio del servizio, esprime soddisfazione il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“Si tratta di una notizia importante per la nostra comunità.

È fondamentale per i cittadini poter contare su una centrale operativa per le emergenze, attiva 24 ore su 24 e per questo motivo sono orgoglioso di aver contributo con l’amministrazione comunale a realizzare e potenziare questo servizio sanitario, mettendo a disposizione i locali e nel renderli a norma rispetto alle funzioni che si andranno a svolgere.

Si compie, dunque, un altro passo importante nella direzione della tutela della salute dei nostri concittadini”.