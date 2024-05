Inaugurata a Viggiano la nuova sede del 118, “una delle più belle tra quelle dell’intera regione”. I dettagli

È stata inaugurata in mattinata la nuova sede del 118 di Viggiano alla presenza:

del Presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala,

del Direttore della ASP Basilicata Antonello Maraldo,

del Direttore del Deu 118 Libero Mileto,

del Sindaco del comune lucano Amedeo Cicala.

Si tratta di nuovi locali a servizio della comunità con una nuova centrale operativa per le emergenze e con attività H24.

La giornata inaugurale della nuova sede avviene in una data storica per l’intera comunità lucana ricorrendo oggi i 20 anni dalla fondazione del 118.

Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo:

“la nuova sede del 118 di Viggiano è decisamente una delle più belle tra quelle dell’intera regione occupando uno spazio di circa 200 mq e consentendo di disporre di tutti i servizi necessari per questo tipo di attività.

Al suo interno non solo la centrale operativa per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, ma anche aree di comfort per il personale che avrà camere e servizi separati, locali tecnici e quanto di necessario all’espletamento delle proprie funzioni“.

Il D.G ha ringraziato il sindaco per aver fornito gli spazi a conferma:

“di un principio fondamentale che caratterizza le organizzazioni complesse ovvero quello che laddove c’è sinergia i risultati arrivano”