A Pignola artisti nazionali ed internazionali provenienti da Serbia e Malta. L’evento in programma

Partirà il prossimo 3 Agosto a Pignola l’evento IncArt (Inclusive Art) e Residenza d’artista, regalerà emozioni e bellezza con un programma ricco di arte e condivisione.

L’evento si svolgerà dal 3 al 31 agosto 2024 e comprenderà una mostra d’arte contemporanea con artisti di grande levatura nazionale che si inaugurerà il 3 agosto ore 17,00 presso le sale dell’elegante Palazzo Gaeta ove esporranno 36 artisti tra pittori e scultori tale mostra chiuderà il 31 agosto e sarà visitabile tutti i giorni, domenica inclusa, dalle 10/13 – 17/21.

Dal giorno 5 al giorno 9 si svilupperà il programma della Resistenza d’Artista nella quale si alterneranno artisti nazionali ed internazionali provenienti da Serbia e Malta come la scuola di scenografi del ministero di Gozo ( Malta) capeggiata da Joseph Cauchi che assieme a street artist Lucani, realizzeranno murales nel centro abitato di Pignola, con l’intento di abbellire e di rimanere alla comunità Pignolese delle vere opere d’arte In Piazza Risorgimento invece nei giorni 8 e 9 agosto, vedremo artisti che realizzeranno un’estemporanea di pittura e in concomitanza ci saranno anche laboratori artistici per bambini.

L’intento di Incart è quello di aumentare sia la consapevolezza del bello che quello dell’integrazione tra giovani artisti, anche con disabilità, invece gli artisti affermati evidenzieranno il talento e regaleranno bellezza ai luoghi con le loro opere.

La mostra sarà presentata dal Critico d’arte Fiorella Fiore e l’organizzazione espositiva a cura della Galleria d’arte Idearte di Potenza, sinonimo di qualità.

Per tutto questo bisogna ringraziare l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco De Luca e le varie associazioni che hanno reso possibile tale evento: – Associazione World Net – Ass. Musicale Santa Maria Maggiore – Ass. Culturale Giovanile Hello Mondo, sempre sotto la guida attenta del direttore artistico Dino Ventura.

Così in una nota il Sindaco:

“Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di celebrazione della creatività, ma anche una fondamentale opportunità per promuovere la bellezza e l’integrazione nella nostra comunità.

Pignola si conferma punto di eccellenza dell’estate lucana e la residenza artistica è solo uno dei momento artistici culturali che animano l’estate pignolese, con tantissimi visitatori che apprezzano la bellezza del paese in tutte le sue sfaccettature.

L’evento di grande prestigio nazionale presso il nostro suggestivo Palazzo Gaeta sarà un’occasione imperdibile per ammirare opere di pittura e scultura che testimoniano l’impegno della nostra comunità verso l’arte e la cultura.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le associazioni che hanno reso possibile questa iniziativa: l’Associazione World Net, l’Associazione Musicale Santa Maria Maggiore e l’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo, sotto la guida attenta e visionaria del direttore artistico Dino Ventura.

“IncArt” è più di un evento culturale: è un invito a tutti noi a riconoscere l’importanza dell’arte nella nostra vita quotidiana e a celebrare la diversità e l’inclusione.

Vi invito a partecipare a questa straordinaria esperienza, che sono certo arricchirà le nostre vite e rafforzerà il legame tra arte e comunità”.