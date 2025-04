Balvano, volontariamente investe con l’auto il sindaco Ezio Di Carlo: nei guai un uomo!

Rende noto il Procuratore della Repubblica, Maurizio Cardea:

“Il 4 aprile 2025 i Carabinieri della stazione di Balvano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza nei confronti di un uomo di 81 anni di Balvano ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Le indagini dei militari dell’Arma coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza hanno permesso di acquisire gravi indizi sul fatto che l’indagato avrebbe volontariamente investito alla guida della propria auto il sindaco di Balvano, il dottor Ezio Di Carlo la mattina di domenica 23 marzo mentre attraversava la strada dopo essere uscito dal suo studio medico.

Le telecamere del centro abitato infatti hanno ripreso gli attimi immediatamente precedenti alla condotta dell’81enne il quale, a bordo della sua auto, sterza repentinamente in direzione del sindaco investendolo.

I rilievi effettuati sul posto hanno permesso di constatare l’assenza di segni di frenata.

I successivi accertamenti hanno poi consentito di risalire al verosimile movente del gesto, riconducibile all’astio nutrito dall’anziano nei confronti del sindaco per la mancata assunzione del figlio al Comune di Balvano dopo un breve periodo in cui il giovane era stato impiegato come autista.

Fermo restando il principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna il Gip del tribunale di Potenza ha valutato concreto e attuale il pericolo che l’indagato potesse reiterare la condotta illecita disponendo quindi il provvedimento cautelare”.