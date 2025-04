A Picerno torna la corsa della pace che unisce sportivi, famiglie e cittadini di tutte le età. Il programma

Domenica 6 aprile torna a Picerno la 41ª edizione della storica iniziativa Vivicittà-La corsa della pace di Uisp con una passeggiata ludico motoria di 5 km che unisce sportivi, famiglie e cittadini di tutte le età all’insegna della pace, della solidarietà e della sostenibilità ambientale.

Tema 2025 ispirato a John Lennon: “Immagina… le persone vivere in pace”.

Partenza alle ore 9:30 da Piazza del Plebiscito, con tanti nuovi partner e attività. Parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione ANT Basilicata-Delegazione di Potenza, in prima fila per la prevenzione dei tumori e al fianco dei malati oncologici.

L’iniziativa è promossa dall’ UISP APS (Unione Sport per tutti), che anche nel 2025 ha coinvolto 42 città italiane ed istituti penitenziari a correre e camminare per la pace, i diritti, la solidarietà, l’Europa.

La storica manifestazione è realizzata a livello locale dal Comitato Territoriale UISP di Potenza, con il supporto dell’Associazione Sportiva Dilettatistica PicernoRun, con il patrocinio del Comune di Picerno ed in collaborazione con Legambiente Basilicata, il gruppo Auser di Picerno, i volontari della Protezione Civile “Angels”, la Fondazione ANT Franco Pannuti-delegazione di Potenza, prenderà il via alle 9:30 in piazza Plebiscito a Picerno.

“Vivicittà è molto più di una semplice corsa: è un messaggio di inclusione, sostenibilità e sport per tutti. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che consente ai partecipanti uno stile di vita attivo e il rispetto per l’ambiente, dimostrando che lo sport può essere un potente strumento di cambiamento sociale” ha dichiarato Margherita Scavone, Sindaco del Comune di Picerno.

“E’ un grande orgoglio non solo poter supportare la UISP per il quarto anno consecutivo nella realizzazione del Vivicittà a Picerno ma anche dare vita quest’anno a una edizione con nuovi partner e nuove attività e devolvere parte del ricavato alla Fondazione ANT Basilicata, in prima fila per la prevenzione dei tumori e sempre al fianco dei malati oncologici” aggiunge Luca Tomasiello, Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica PicernoRun.

Anche Giovanni Sapienza, Presidente del comitato territoriale UISP di Potenza, sottolinea che “Vivicittà ha sempre rappresentato per la Uisp e per il comitato di Potenza un momento di condivisione di valori sportivi, ambientali e sociali e di importanti collaborazioni con le associazioni del territorio.

Per questo rivolgo un ringraziamento a tutti i partner da parte del consiglio direttivo, con l’auspicio che le collaborazioni di oggi vengano rafforzate nei prossimi appuntamenti del calendario UISP”.

In questa edizione tante nuove attività dedicate alla responsabilità e sostenibilità ambientale “Con grande entusiasmo Legambiente Basilicata partecipa all’edizione 2025 del Vivicittà di Picerno.

Fornire un supporto concreto a questa iniziativa significa per noi sottolineare il nostro impegno sui territori attraverso azioni di cittadinanza attiva in grado di coniugare finalità ambientali e sociali.

Affiancare alla pratica sportiva buoni esempi di sostenibilità ambientale rafforza il nostro obiettivo di tenere insieme il senso di comunità, fatto di integrazione, inclusione, tolleranza e solidarietà, con la cura dell’ambiente”

Sostiene Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata “La nostra partecipazione vuole anche testimoniare la volontà di promuovere sinergie tra associazioni, istituzioni, mondo economico e cittadini per la valorizzazione del bene comune, nella convinzione che, come sancito anche dall’ONU, il diritto all’ambiente sano è un diritto umano fondamentale e fattore abilitante per i diritti di tutti, oltre che un possibile fattore trainante di trasformazione della società”.

Antonio Imbrogno, Delegato di Fondazione ANT Basilicata, sottolinea che “Siamo infinitamente grati al Comitato lucano della UISP e felici di condividere questa bellissima iniziativa.

In questi 25 anni in Basilicata abbiamo profuso tutto il nostro impegno, oltrepassando ogni ostacolo, per continuare a stare al fianco di chi soffre di tumore e di chi gli è vicino, ma anche per sensibilizzare ogni singolo cittadino sull’importanza della prevenzione e della cura di sé. Vivicittà sarà per noi una camminata solidale dall’alto valore simbolico, rappresentando una preziosa condivisione di Cura verso e con la nostra Comunità, una Comunità che cura”.

Un grande evento che è un megafono sportivo a favore dei diritti, della solidarietà e della sostenibilità ambientale.