A Pignola un giorno di pura Magia Folkloristica: sigillato anche l’evento con un bellissimo murales. I dettagli

Si è concluso ieri sera con un grande successo il Festival Internazionale del Folklore organizzato dalla nostra associazione in cui Pignola si è trasformata in un vivace palcoscenico di cultura, musica e tradizione, accogliendo visitatori e artisti da tutto il mondo.

Un giorno di Pura Magia Folkloristica e momenti indimenticabili è ciò che il festival ha regalato a Pignola con performance che hanno incantato il pubblico.

La serata ha permesso a persone di diverse nazionalità di incontrarsi e confrontarsi in un clima di festa e condivisione.

Dichiara il presidente Donato Corleto:

“Tantissima emozione nel ricordo del caro Franco che ieri sera è stato lì con noi guardandoci da lassù.

Manifestazioni come il Festival Internazionale del Folklore infatti non solo arricchiscono culturalmente la comunità, ma creano anche un importante indotto economico.

In questi giorni Pignola è stata invasa da tanti ragazzi, turisti e artisti che hanno collaborato con noi prima per il progetto INCART, poi per uno scambio culturale Erasmus e poi dai gruppi folklorici.

L’afflusso di visitatori porta benefici alle attività locali, contribuendo allo sviluppo e alla promozione del territorio.

Il Festival I COLORI DEL FOLKLORE si conferma così un appuntamento irrinunciabile, capace di unire tradizioni e culture diverse in un abbraccio festoso e coinvolgente.

Con la prospettiva di continuare a crescere, l’evento si pone sempre più come un pilastro della vita culturale della città.

Dopo tanto lavoro e dedizione sono d’obbligo i ringraziamenti.

Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco De luca, la polizia locale e stazione Carabinieri, tutti i sindaci e le autorità presenti, AVIS Pignola, Antonio Laurenzana che ha presentato in maniera impeccabile, Joseph Cauchi e la sua squadra che ha messo il sigillo alla tradizione del folklore a Pignola con il murales in via Aldo Moro dando bellezza all’ingresso della nostra città, le associazioni pignolesi presenti, gli sponsor e il tutto il pubblico accorso numerosissimo.

Ci vediamo il prossimo anno sempre più carichi.

Grazie”.

Ecco le foto del murales.