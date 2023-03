A Potenza appuntamento con la mostra fotografica “Le madri lontane”, testimonianza toccante su ciò che sopportano queste donne. Ecco i dettagli

Il 3 Marzo 2023 alle ore 10:30 sarà inaugurata la mostra fotografica “Le madri lontane” della giornalista e fotografa Stefania Prandi, presso il Liceo scientifico statale Galileo Galilei di Potenza, nella ex sede dell’IIS “F. S. Nitti” in Via Adriatico, 16 alla presenza dell’autrice delle fotografie e della Dirigente scolastica Lucia Girolamo.

Stefania Prandi è giornalista, scrittrice e fotografa freelance che ha lavorato per testate nazionali e internazionali come Il Sole 24 Ore, National Geographic, Al Jazeera, El País, Correctiv, Radiotelevisione svizzera, Azione, Elle e Danwatch.

Ha realizzato reportage e inchieste in Europa, Asia, Africa e Sudamerica.

Ha collaborato con associazioni e organizzazioni non governative come ActionAid, Dry-Art, Time for Equality.

Ha scritto due libri: Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo, sulle braccianti che subiscono molestie sessuali, ricatti e stupri nelle serre e nei campi di Italia, Spagna e Marocco; Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta sulle vittime di femminicidio e i loro familiari.

“Le madri lontane” è una testimonianza toccante che si focalizza sui costi umani che sopportano le donne che partono dai paesi comunitari e vengono a lavorare nelle serre italiane dovesi coltiva la frutta e la verdura che viene distribuita nei supermercati di rutta Europa.

Il reportage fotografico si snoda tra la provincia di Iași, in Romania, e quella di Montana, in Bulgaria, zone da cui le donne se ne vanno per lavorare nei campi di Italia, Spagna e Germania, con la speranza di garantire un futuro migliore ai loro figli.

Le bambine e i bambini restano a casa con le nonne (anche i padri, se ci sono, devono emigrare) e diventano, per il tempo della lontananza, «orfani bianchi».

Le donne, costrette ad abbandonare i propri figli e ad accettare le dure condizioni lavorative nei campi, sono dunque al centro della riflessione dell’artista che ha dato voce alla loro quotidianità attraverso degli scatti fotografici, facendoci rivivere le loro storie toccanti e costringendoci a guardare con occhi nuovi un fenomeno che viene spesso sottovalutato.

La mostra, prodotta dalla fotoreporter Stefania Prandi insieme alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, sarà allestita anche presso l’Istituto Statale “Vittorio Gassman” di Roma dal 13 al 17 Marzo, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

La mostra fotografica sarà esposta fino al 10 Marzo ed è possibile partecipare all’incontro con Stefania Prandi il 3 Marzo su prenotazione chiamando il 3338363473.

