A Potenza attivato uno sportello di aiuto per chi si trova in gravi condizioni di salute. Ecco di cosa si tratta

Il Comune di Potenza informa della presenza dell’ufficio prestazioni sociali agevolate (TARI e fornitura elettrica).

Si tratta di uno sportello che fornisce consulenza, assistenza e informazioni per la compilazione della modulistica utilizzata per la richiesta del disagio fisico e della TARI (tassa sui rifiuti solidi urbani).

Possono usufruire di un bonus sulla fornitura elettrica tutti i cittadini che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

E’ possibile inoltre richiedere un’agevolazione sulla tariffa TARI.

Il bonus sociale per disagio fisico per la fornitura elettrica viene erogato qualora nell’abitazione sia presente una persona in gravi condizioni di salute che utilizzi una o più delle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita elencate nel decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011.

La gravità delle condizioni di salute e l’utilizzo delle apparecchiature deve essere certificato dalla ASL.

I soggetti interessati non dovranno presentare alcun ISEE.

Ma, per avere diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), il valore ISEE deve essere compreso fra zero e 2.500 euro.

Tale limite è elevato a 5.000 euro in caso di nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.

Per le informazioni sulle prestazioni sociali agevolate e l’assistenza gratuita alla compilazione della relativa modulistica, viene sempre garantita la risposta.

Il servizio di disagio fisico viene garantito in qualsiasi momento dell’anno, la richiesta di agevolazione TARI va presentata dal primo gennaio al 31 luglio di ogni anno, previa approvazione del bilancio di previsione.

Per usufruire di questi servizi potete tener conto di queste informazioni:

Luogo: Unità di Direzione “Servizi alla Persona” – Ufficio Servizi Sociali – Via Nazario Sauro tel. 0971/415722;

Orari di apertura:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30

Il Martedì e il Giovedì dalle 16:30 alle 17:30

Contatti: antonietta.buono@comune.potenza.it

L’iniziativa fa riferimento al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016. Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG.