A Potenza e provincia al via l’Open day Pfizer senza bisogno di prenotazione! Ecco giorni e orari

La Regione Basilicata e l’Azienda sanitaria di Potenza hanno deciso di organizzare, nei giorni 29, 30 e 31 agosto, un “Open day” per l’inoculazione del vaccino anti Covid Pfizer senza bisogno di prenotazione.

Solo per l’hub vaccinale della tenda Quatar l’apertura sarà dalle 9 alle 12.

Tutti gli altri hub saranno aperti dalle 9 alle 18.

Conferma il direttore sanitario dell’ASP, il Dott. Luigi D’Angola:

“Per ricevere il vaccino sarà sufficiente recarsi presso uno dei seguenti hub vaccinali con la propria tessera sanitaria e con i moduli scaricabili dal sito dell’Asp e interamente compilati. Potranno partecipare all’Open Day anche coloro che hanno già effettuato una prenotazione sulle piattaforme disponibili”.

Afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Come ha certificato anche la Fondazione Gimbe, la Basilicata è sopra la media nazionale per la popolazione vaccinata. Adesso dobbiamo raggiungere chi ancora è dubbioso o magari non ha avuto ancora modo di fare il vaccino. Iniziative meritorie come queste vanno nella giusta direzione, e credo che saranno ripetute anche nelle prossime settimane in tutto il territorio regionale. Con gli open day abbiamo dato già una volta una chiara svolta alla campagna vaccinale, adesso adopereremo lo stesso modello per chiudere la campagna vaccinale”.

Gli hub vaccinali che partecipano all’Open day sono i seguenti:

1) Potenza: – Tenda Qatar, nelle vicinanze dell’ospedale San Carlo; Palestra “Rocco Mazzola” in Via Roma, 43;

2) Melfi: Palestra comunale via della Cittadinanza Attiva;

3) Villa D’agri: Palestra Istituto Comprensivo di Villa D’agri in via Verdi;

4) Lauria: Palestra I.S..I.S Lauria, in via Cerse dello Speziale;

5) Senise: Complesso Monumentale San Francesco, Piazza Municipio 2;

6) Venosa: Palestra “Scuola Media De Luca, Via Appia N. 36

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)