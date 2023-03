A Potenza e provincia questi volontari in piazza per sostenere le popolazioni terremotate della Turchia e della Siria. Ecco come dare una mano

Il 25 e 26 marzo l’Unitalsi celebra in tutta Italia la XXI Giornata Nazionale.

I volontari saranno anche in 30 piazze lucane per offrire, in cambio di un’offerta minima, un cofanetto con quattro confezioni di pasta di semola.

Un alimento primario, che racchiude il valore simbolico del chicco di grano, che sa farsi nutrimento.

Un cofanetto che può diventare dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà.

La campagna solidale di quest’anno, oltre a contribuire alle tradizionali attività dell’Associazione, servirà a sostenere la Colletta Nazionale promossa dalla CEI e da Caritas Italiana a favore delle popolazioni terremotate della Turchia e della Siria.

Sezione Lucana

I volontari saranno a disposizione per illustrare e far conoscere i progetti dell’Unitalsi in Italia e all’estero, in particolare, il Progetto dei Piccoli, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei Pellegrinaggi per Lourdes, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela e Loreto.

L’Unitalsi quest’anno compie 120 anni.

In Basilicata opera dal 1984 con sette sottosezioni su tutto il territorio.

La Sezione lucana ha oltre 1000 iscritti tra socie effettivi e ausiliari.

Una ventina i giovani attualmente impegnati nel Servizio Civile.

I volontari prestano gratuitamente il loro servizio accanto agli ammalati, ai disabili, ai deboli.

Nei pellegrinaggi, carisma dell’Associazione, ma anche nel quotidiano.

Di seguito l’elenco delle piazze lucane in cui poter incontrare i volontari.

