L’Academy Basket Potenza scaccia i fantasmi e si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff. Complimenti!

Con una prova convincente e strappando più di un applauso al numeroso pubblico presente, l’Academy scaccia i fantasmi e si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff, battendo 88-69 la Polisportiva Portici 2000 al PalaPergola.

I rimbalzi d’attacco, la maggiore aggressività sulle palle vaganti ed i canestri di Marra e Abete danno tuttavia agli ospiti la possibilità di approcciare meglio il match (4-13 al 5’), ma il primo timeout di coach Miriello scuote i rossoblù, che si mettono in partita col passare dei minuti.

Nonostante la prematura uscita di Labovic per una botta al gomito rischi di accorciare ulteriormente delle rotazioni già colpite da un Assui comunque prezioso nonostante la scavigliata di giovedì, i potentini alzano i giri della difesa ed è da lì, come sempre, che traggono fiducia per cominciare a sciogliersi e distendere in transizione.

Sansone è il primo a scaldare la mano dall’arco, ma sono due triple in fila di Esposito a siglare il sorpasso (26-25) a metà del secondo quarto, prima del vero ultimo sussulto ospite, che coincide con un break di 6-0.

Dododichè esce un’altra Academy, che piazza un break di 17-2 (da 26-31 a 43-33) coinciso anche con il primo ingresso sul parquet di Peppe Pace – anche due triple per il capitano – ed un vantaggio che, tra l’entusiasmo degli appassionati potentini, tocca per la prima volta anche la doppia cifra prima di un canestro di Vecchione a rimbalzo d’attacco.

Il copione non cambia – stavolta – dopo l’intervallo, perché i potentini, memori della sconfitta subita due settimane fa proprio a Portici, non si disuniscono, tolgono riferimenti agli avversari (appena quattro punti a testa per Cullia e Greco) ed anzi continuano a macinare sui due lati del campo.

Sansone piazza tre triple praticamente in sequenza, Cagnacci e Marchetti perforano la difesa avversaria, Diaz torna a fare la voce grossa a rimbalzo d’attacco ed il break può dilatarsi addirittura fino al +26 (83-57).

Si gioca in attesa della sirena finale e coach Miriello coglie l’occasione per dare il giusto spazio anche ai più giovani, con gara 1 che va in archivio con un convincente 88-69 a favore dell’Academy: mercoledì alle 19.30 a Portici il secondo atto della serie.

Academy Basket Potenza – Polisportiva Portici 2000 88-69 (15-18; 43-35; 66-51)

Academy: Marchetti 16, Vece 2, Pace 8, Lorusso 3, Labovic 2, Diaz 11, Assui 2, Guglielmi, Cagnacci 10, Serra, Sansone 19, Esposito 15. All. Miriello

Polisportiva Portici 2000: Cirillo, Marra 20, Cautiero ne, La Marca 6, Minieri, Campa, Greco 4, Abete 19, Lombardo 2, Vecchione 4, Cullia 4, Sabellico 10. All. Massaro

Arbitri: Cusano e Venga di Avellino