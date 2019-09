A Potenza e provincia, scuole al lavoro per i ragazzi e i bambini con questi disturbi! Ecco l’iniziativa

Continuano le attività del progetto #presidieducativilucani selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Progetto avviato lo scorso Gennaio che ambisce ad arginare forme di esclusione sociale e contrastare ogni forma di povertà educativa.

Il fine è, infatti, quello di ottenere una comunità educante attraverso attività di formazione, di sensibilizzazione, laboratoriali e culturali.

Risulta estremamente importante ai fini del progetto accompagnare i ragazzi – già affiancati durante l’anno scolastico passato grazie al doposcuola specialistico DSA – durante la fase di reinserimento nelle classi in modo da favorire un apprendimento più efficace nelle prime settimane di scuola.

A partire da oggi, Lunedì 2 Settembre c.a., dunque, verranno coinvolti alcuni studenti degli istituti comprensivi “A. Busciolano” di Potenza e “B. Croce” di Latronico, i quali apriranno le porte agli esperti esterni per affiancare i ragazzi e bambini con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle azioni di Pre-scuola con la didattica digitale.

Luciana Mancuso, responsabile dell’Impresa Sociale “Centro Anch’io”, capofila del progetto, dichiara:

“La ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze estive è per i ragazzi un’occasione di incontro e di confronto con i coetanei; un confronto che può generare in alcuni casi difficoltà e (auto)esclusione in particolare per i bambini e i ragazzi con BES e DSA.

Pertanto, anticipare la ripresa delle attività scolastiche con l’uso della tecnologia e tecniche specifiche sperimentate permette loro di ri-acquisire le competenze e le conoscenze apprese nel corso dell’anno scolastico precedente e far maturare più sicurezza una volta entrati nelle classi il prossimo 11 Settembre”.

E nei giorni precedenti la ripresa delle attività scolastiche? Laboratori extrascolastici consistenti in 150 ore di attività presso i due istituti coinvolti (Latronico e Potenza) e presso l’ENFOR di Policoro, per accompagnare ed introdurre gradualmente i ragazzi nel nuovo anno scolastico.