A Potenza il convegno “Alfabetizzazione ed educazione di base” per questa nazione. I dettagli

Si terrà a Potenza, Sabato 15 Giugno, presso l’Aula Magna Polo del Francioso dell’Università degli Studi della Basilicata, il convegno “Alfabetizzazione ed educazione di base” organizzato dai Rotary Club di Potenza e Foggia del Distretto 2120 in occasione della chiusura del Global Grant Potenza-Foggia-Tunisi per l’alfabetizzazione in Tunisia.

Il progetto è stato realizzato con i Rotary Club Tunis Les Berges du Lac e Tunis Notre Dame, in collaborazione con la Direzione per l’Educazione degli Adulti della Direzione Generale del Ministero degli Affari Sociali della Tunisia e finanziato dalla Rotary Foundation con l’obiettivo di sostenere la lotta all’analfabetismo e fornire educazione di base alle comunità svantaggiate.

Si stima, infatti, che nel mondo oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni siano analfabete, ossia il 17% della popolazione mondiale adulta.

Il service rotariano in Tunisia prende le mosse dalla delicata situazione del Paese dove il problema dell’analfabetismo è stato riscontrato non solamente nelle località prossime alle aree desertiche del sud ma anche nei sobborghi delle città costiere del nord e in diverse zone della capitale.

A questo proposito, a partire dal 2023, i Rotary Club di Potenza e di Foggia hanno fornito attrezzature informatiche ai centri d’insegnamento per adulti allestiti nelle periferie di Tunisi dove si sono avviati percorsi di educazione e formazione dedicati sia a giovani donne e ragazze analfabete e sia ai docenti e istruttori che dovranno continuare a curare le attività di alfabetizzazione.

Al Convegno verranno presentati i principali risultati del Global Grant e interverranno:

Antonio Colangelo, Presidente Rotary Club Potenza, Nicola Maria Auciello, Distretto 2120, Belgagem Rebai, Direttore del Centro per l’Educazione degli Adulti della Direzione Generale del Ministero degli Affari Sociali della Tunisia, Antonella Quarato, contatto internazionale Global Grant, Karim Akrout, Rotary Club Tunis Notre Dame, Vincenzo Metastasio e Giampiero Maruggi, Rotary Club Potenza, Giuseppe Mammana, Rotary Club di Foggia, e Vincenzo Sassanelli, Governatore Distretto 2120.

Ecco la locandina dell’evento.