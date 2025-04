Potenza, nuovo piano di servizi di raccolta differenziata: ecco la presentazione

È stata presentata, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, la nuova collaborazione tra il Comune di Potenza, CONAI e Acta, che segna l’avvio del nuovo progetto finalizzato al miglioramento dei servizi di raccolta differenziata a Potenza.

Obiettivo: un sistema di raccolta più efficiente, per incrementare sia la qualità sia la quantità delle raccolte comunali.

Un lavoro sinergico, quindi, per sostenere l’efficienza nella gestione dei rifiuti urbani in città, con un focus particolare sugli imballaggi.

A presentarlo sono stati il sindaco Vincenzo Telesca, l’assessore all’ambiente Michele Beneventi, il vicedirettore generale CONAI Fabio Costarella.

Il Sindaco, che ha aperto l’incontro con i giornalisti, ha esordito sottolineado “la necessità di una nuova partenza nel rapporto con CONAI e, quindi con lo Stato che vede in CONAI una sua propagine.

La raccolta differenziata cominciata col sindaco De Luca e giunta nel 2019 al superamento di quota 64%, nel 2023, ultima dato certificato, ha registrato un tasso pari al 61%, dato che certifica l’esigenza di un nuova partenza che deve portare i nostri concittadini a considerare concretamente il rifiuto come opportunità e ricchezza, invece che esclusivamente come costo.

Il pagamento regolare della tariffa è fondamentale, evitando morosità che, a oggi, portano il debito di Acta a circa 16 milioni di euro (per tasse non versate nelle casse dell’azienda comunale).

Va contrastato e risolto il proliferare di cassonetti che, oltre a incidere negativamente sul decoro di Potenza, favoriscono comportamenti non corretti, con conferimenti continui e non rispettosi del calendario previsto.

Riteniamo che una valenza regionale per Acta possa rappresentare un obiettivo per il quale lavorare, obiettivo per il quale è imprescindibile una dotazione infrastrutturale apposita, con impianti che consentano la differenziazione e valorizzazione dei rifiuti.

Ritengo che il supporto del CONAI possa favorire Potenza, Acta e il territorio circostante per rilanciare la raccolta differenziata, tornando a far crescere la percentuale della stessa e la sua qualità”.

Durante la conferenza, è stato spiegato come CONAI collaborerà con il Comune e con Acta all’aggiornamento del piano industriale e alla promozione del coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Per l’assessore Beneventi elemento decisivo resta “la riorganizzazione dell’Acta e, più in generale, la riorganizzazione del servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti, prevedendo azioni in grado di contrastare le criticità esistenti, a cominciare da quelle che si registrano nelle contrade e nelle zone periurbane, per arrivare a rendere concreto un modello di economia circolare per la nostra città”.

La sinergia fra il Comune e CONAI entra così in una nuova fase, dopo essere partita dieci anni fa e aver portato Potenza (che differenziava nel 2015 solo il 25% dei suoi rifiuti) a fare un balzo di quasi venti punti percentuali di raccolta differenziata in tre anni.

«La rinnovata collaborazione con il Comune di Potenza rappresenta un passo concreto verso un sistema di raccolta differenziata sempre più efficiente e vicino ai cittadini» spiega Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI.

«L’obiettivo è chiaro: migliorare i servizi, aumentare i risultati di riciclo e rafforzare il contributo della città alla transizione verso un modello circolare. CONAI è al fianco delle amministrazioni locali per accompagnare questi percorsi, mettendo a disposizione strumenti, competenze e risorse.

Ma la collaborazione che rilanciamo oggi vuole essere anche un investimento sulla consapevolezza: il successo di ogni sistema di raccolta parte dal coinvolgimento attivo dei cittadini.

Per questo lavoreremo anche su iniziative di informazione e sensibilizzazione. Come ricordo spesso, dove ci sono chiara volontà politica e impegno condiviso, i risultati non tardano ad arrivare: sono sicuro che – con la determinazione e la collaborazione dell’amministrazione comunale, di Acta e del sistema consortile – Potenza saprà dare un grande contributo al progresso del sistema nazionale di gestione degli imballaggi a fine vita e del loro riciclo».

Potenza si prepara così ad affrontare una nuova fase nel miglioramento della gestione dei rifiuti.

Con l’ambizione di diventare un modello di riferimento per molte altre realtà del Mezzogiorno grazie a un deciso passo in avanti nei quantitativi di imballaggi correttamente differenziati.