A Potenza la Giornata di benedizione per le persone speciali e le loro famiglie. Ecco i dettagli

Era il 25 marzo 1995 quando il Santo Papa Giovanni Paolo II, con la sua Lettera enciclica “Evangelium vitae” sul valore e l’inviolabilità della vita umana, affermava: “È urgente una grande preghiera per la vita, che attraversi il mondo intero” (EV, n. 100).

In risposta a questo appello, anche quest’anno, per l’intercessione di Santa Gianna Beretta Molla, nella Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth in Potenza si propone l’esperienza denominata “In preghiera per la vita con Santa Gianna”.

Nel promuovere questa iniziativa dal 24 settembre, data delle nozze della Santa con il marito Pietro, al 4 ottobre, data della Sua nascita, si è pensato di caratterizzare ogni giornata con particolari intenzioni di preghiera.

Dopo il primo appuntamento di benedizione per l’apostolato in favore della vita durante il quale sono intervenute le volontarie del locale “Centro di Aiuto alla Vita” (CAV) con una toccante testimonianza della Presidente Marinunzia Lapolla, l’itinerario di preghiera è continuato mercoledì 25 settembre con la Giornata di benedizione per le persone speciali e le loro famiglie.

La recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa sono stati animati dai numerosi intervenuti che hanno anche rappresentato alcune realtà che realizzano una prossimità tutta particolare verso chi si trova a dover gestire speciali fragilità:

“Associazione Lucana Autismo” (ALA),

“Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo” (ANGSA),

“Associazione pro Dislessia ed altre disabilità Neuropsichiche” (APRODIS),

“Associazione Dopo Di Noi”,

la Cooperativa Sociale “Figli della luna”,

il gruppo di volontari clown “Gente allegra”,

l’Associazione “Il cammino di Angela Lucia”,

la SMAC, la “Scuola di Musica Arte e Cultura” (SMAC),

la “Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali” (U.N.I.T.A.L.S.I.).

La serata si è conclusa con un gioioso momento di festa e di condivisione tenuto nell’Oratorio parrocchiale.

Le giornate di preghiera per la vita con Santa Gianna riprenderanno con la Santa Messa festiva di domenica 29 settembre dedicata alla preghiera e alla benedizione dei bambini.

Di seguito la locandina con i dettagli.