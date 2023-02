A Potenza la giovane violinista Tifu in concerto: è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. I dettagli

Continua con un nuovo appuntamento la 36esima stagione concertistica che Ateneo Musica Basilicata organizza a Potenza in questo inizio di 2023.

E come consuetudine nel capoluogo di regione il venerdì sera è dedicato alla grande musica.

Questa volta ad essere protagonista il prossimo 10 febbraio 2023, nell’auditorium del Centro Sociale di Malvaccaro è il violino di Anna Tifu, nel concerto dal titolo “…le piace Brahms?” accompagnata dall’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata diretta dal maestro Benedetto Grillo.

Anna Tifu è cagliaritana ed oggi è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali.

Ha collaborato con musicisti come Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Enrico Dindo, Julien Quentin, Giuseppe Andaloro, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Boris Andrianov, l’Etoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli, il quale nel 2011 ha invitato Anna come solista ospite in numerosi concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti.

Anna Tifu è stata testimonial della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato.

Si è esibita con il famoso violino Guarneri del Gesù detto “il Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini e suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” 1716, ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano.

L’ingresso all’auditorium del Centro Sociale di Malvaccaro è previsto alle ore 19.30, il sipario alle ore 20.

Di seguito la locandina con i dettagli.

