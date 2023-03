A Potenza la storia di due lucani emigrati a New York: ecco le iniziative e manifestazioni per celebrare la giornata mondiale del rifugiato

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ormai da 11 anni organizza “migrAzioni” una serie di iniziative e manifestazioni, attività di sensibilizzazione sviluppate nell’ambito dei progetti di accoglienza SAI (Servizio di Accoglienza ed Integrazione per celebrare la giornata mondiale del rifugiato.

Per questa edizione le diverse iniziative in programma avranno inizio con “presentAzioni” una serie di incontri letterari realizzati grazie ad un nuovo partenariato che insieme al Polo Bibliotecario di Potenza, vede protagoniste le associazioni Letti di sera e Presìdi del Libro.

“PresentAzioni” comincerà il 3 Aprile alle ore 16:30 con un incontro sul libro “Harlem Italia” di Renato Cantore, presso la Biblioteca Nazionale di Potenza in via Don Minozzi.

Il Direttore della Biblioteca Nazionale Luigi Catalani ed il Presidente dell’associazione Letti di Sera Paolo Albano introdurranno una conversazione che vedrà protagonista Renato Cantore con Valerio Giambersio, responsabile della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

Harlem Italia, frutto di una ricerca durata anni, racconta la vicenda di due lucani, Leonard Covello e Vito Marcantonio che con le loro famiglie partirono dalla loro terra d’origine, la Basilicata, per raggiungere l’America, inseguendo il sogno di una vita migliore.

È una storia emblematica che ci ricorda come fino a poco tempo fa anche l’emigrazione italiana era vista con sospetto ed era associata all’illegalità, all’ emarginazione, allo sfruttamento.

Nonostante questi pregiudizi, del tutto simili a quelli che ancora oggi esistono nei riguardi di migranti, il libro racconta come questi due protagonisti, le cui vite si sono intrecciate all’inizio del ‘900, riuscirono a guidare gli italiani immigrati a New York verso importanti conquiste a partire dal riconoscimento della lingua italiana fino ad ottenere condizioni di vita e lavoro migliori e ad essere riconosciuti come cittadini integrati nella nuova società americana.

Il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà a seguire altre tre presentazioni di libri che raccontano storie di chi ha visto i diritti umani negati ed è stato costretto a fuggire dal proprio Paese:

Il 16 Maggio si avrà l’occasione di incontrare Stefania Borsatti, giornalista autrice di’ “L’Iran il tempo delle donne” che descrive il fenomeno delle rivolte in atto in Iran in questi mesi;

ll 23 maggio, Gianrocco Guerriero presenterà “La strada che spezza il deserto” che ripercorre il viaggio di uno dei tanti rifugiati costretto a fuggire per le situazioni estreme presenti nel continente africano;

Il 20 Giugno, in coincidenza con la giornata mondiale del rifugiato, Gianluca Caporaso racconterà “Il signor conchiglia” favola moderna per adulti e bambini, recentemente candidata al Premio Strega, che ci ricorda la tragedia di Alan Curdi e di tutti i bambini morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.

Con questa iniziativa aggiungiamo una nuova sinergia con l’Associazione “Letti di Sera” che promuove, tra l’altro, il festival della “Notte Bianca del libro e delle idee” che inizierà nell’ultima settimana di Luglio ed alla quale quest’anno parteciperà anche la Fondazione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili Info mobile 333.8363473 – info@cityofpeace.it

