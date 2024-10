A Potenza ‘Lucania is Comics’: molti gli appassionati alla cultura nerd giunti nel capoluogo di regione. I dettagli dell’evento

Grande successo per il Lucania is Comics, evento lucano dedicato alla cultura nerd organizzato dall’Associazione Culturale Nerdworks di Potenza.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, si è tenuta i giorni 12 e 13 Ottobre 2024 presso il Centro Sportivo “Rocco Mazzola” di Potenza ed ha riunito appassionati e non attorno il capoluogo di regione.

Infatti l’entusiasta e variegato pubblico giunto da tutto il territorio lucano e dalle regioni limitrofe è riuscito a godere delle tante attività presenti all’interno della manifestazione e delle attrazioni offerte dall’Associazione Culturale Nerdworks in quella che è l’unica occasione in Basilicata in cui tutte le arti di derivazione pop entrano in contatto tra loro.

Illustratori, disegnatori, scrittori, cosplayer, associazioni videoludiche e di fandom, cultori dei giochi da tavolo e dei mattoncini Lego hanno infatti intrattenuto gli utenti con attività interattive per le due giornate, avvicinando sempre più al fantastico mondo della cultura nerd adulti e bambini. Non solo attività ludiche ma anche talk e presentazioni.

Il potentino Valerio Calabrese ha presentato il suo corto “Algoritmo” realizzato tramite AI, e sempre nell’ambito delle nuove tecnologie, spazio a talk su cosa vuol dire fare videogiochi in Italia con la presenza di Matteo Sosso – Game Director di Untold Games & Unreal Engine Ambassador.

Attività di divulgazione scientifica con un linguaggio pop con i talk “ la zoologia dei Pokèmon” tenuta dall’Associazione Internazionale MENSA e dal talk sull’impatto che le missioni spaziali e la musica degli anni 80 hanno avuto sulla società, tenuta dal Dott.Giuliano Liuzzi, ricercatore NASA e professore in Fisica dell’Atmosfera e Rocco Vicenza, musicteller e speaker di IpnoticaTv.

Non sono mancati momenti e attività per il sociale, grazie alla presenza dell’Associazione Alba che ha portato temi importanti e attuali quali l’iperconnessione e isolamento sociale e la collaborazione con Magazzini Sociali.

Infatti tutte le pietanze preparate e non somministrate presso i punti di ristoro sono state infatti donate a Magazzini Sociali.

Presenti anche Poste Italiane e le attività del Polo Bibliotecario con la presenza del Direttore Luigi Catalani che oltre a raccontare i 40 anni del Polo Bibliotecario e le ultime attività, ha confermato la partnership con l’Associazione Culturale Nerdworks che porterà alla nascita di nuove attività in ambito lettura e giochi da tavolo.

Le Istituzioni, rappresentata dalle figure del Sindaco Vincenzo Telesca e dell’Assessore alla Cultura Roberto Falotico, ci hanno tenuto a sostenere la manifestazione come attrattiva culturale e turistica per la città di Potenza.

La cultura della condivisione delle passioni e la formazione di una rete di interessi tra appassionati ed artisti ha portato il Lucania is Comics ad avere anche una cornice di eccezione.

Nelle giornate del 12 e 13 ottobre l’attore e doppiatore Pietro Ubaldi, storica voce di Doraemon e di Capitan Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, ha intrattenuto il pubblico con un workshop sul doppiaggio e uno spettacolo di doppiaggio dal palco principale.

Per celebrare poi i 90 anni di Paperino è stato condiviso un momento particolare con l’illustratore Gianfranco Florio, collaboratore della Disney, attraverso un laboratorio in cui è stato dato lustro a una figura come quella del celebre papero.

Sempre in ambito Disney, in collaborazione con APT e il Direttore Nicoletti, è stato realizzato il talk Topolino LAB – Disegni, sceneggiatura e storie lucane, con la presenza del disegnatore Disney Giampaolo Soldati.

Tra gli ospiti più attesi Giovanni Muciaccia, indimenticato presentatore della trasmissione Art Attack, che ha intrattenuto il pubblico con uno dei suoi attacchi d’arte all’interno di uno spettacolo più ampio in cui sono stati trattati diversi argomenti.

La passione per questo fantastico mondo arde ancora forte in Basilicata e l’Associazione Culturale Nerdworks consapevole di ciò, e vogliosa di continuare a far conoscere questo tipo di cultura, è già all’opera per la prossima edizione del Lucania is Comics.