A Potenza per questi eventi in programma modifiche alla circolazione! Ecco i dettagli

“Premesso che è pervenuta in data 16 maggio 2023 prot. 55456 l’integrazione dell’autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico da parte dell’ “Ufficio Cultura” in occasione dell’iniziativa denominata ‘INTERNATIONAL STREET FOOD’;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di transito e sosta con rimozione forzata (0-24) su tutta Piazza Don Bosco per consentire in sicurezza, lo svolgimento della manifestazione e denominata “INTERNATIONAL STREET FOOD”;

Visto:

la richiesta di integrazione dell’Ordinanza n. 226/2023, pervenuta in data 16/5/2023 e acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 55456 da parte dell’Ufficio Cultura, con la quale chiede di prorogare fino alle ore 2.00 del giorno 22/5/2023, quanto già disposto con la su citata Ordinanza;

gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e ss.mm. ed int.;

DISPONE

a partire dalle ore 7.30 del giorno 19/5/2023, e fino alle ore 2.00 del giorno 22/5/2023 il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24) su tutta P.zza Don Bosco, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione, delle forze dell’ordine, di soccorso, nonché i mezzi dei gestori delle attività commerciali itineranti autorizzate”.

Inoltre, con apposita Ordinanza, l’Ente comunale fa sapere:

“Premesso che, sabato 20 maggio 2023 a partire dalle ore 6.00, e fino alle ore 19.00, in Potenza, è prevista la Manifestazione conclusiva per l’anno scolastico 2022/23 denominata ‘La strada per la vita’ che si svolgerà presso il parco “Baden Powel”, in occasione della stessa, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Compartimento della Polizia Stradale, con nota del 11/5/2023 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 53318 chiede, la regolamentazione della sosta in via Lombardia e via A. Vecchia, per ragioni di Ordine e Sicurezza Pubblica;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza di divieto di sosta con rimozione (0-24) per permettere il regolare svolgimento della manifestazione in premessa;

Visto:

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 20/5/2023 dalle ore 6.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione (0-24) ambo i lati

in via Lombardia, dal sottopasso delle FAL fino all’ingresso del parco ‘Baden Powel’;

in via A. Vecchia, dall’ingresso del parco “Baden Powel” fino a intersezione con viale Firenze”;

