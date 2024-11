A Potenza rifacimento dell’asfalto per 9 strade! Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza ha emesso un’ordinanza di modifica alla circolazione per lavori di pavimentazione della sede stradale, mediante la fresatura e posa in opera del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso.

Le lavorazioni, verranno eseguite a partire dalle ore 19.00 del giorno 13/11/2024 anche in orario notturno fino a cessate esigenze.

Pertanto il Comune dispone dalle ore 19.00 del giorno 13/11/2024 anche in orario notturno fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata, a mezzo segnaletica e movieri, e/o se necessario la chiusura al transito veicolare, in:

via Ancona,

piazzale Pescara,

via Cosenza,

via P. Giovanni XXIII,

via Tammone,

via Sanremo,

via Acerenza,

via Dei Ligustri,