A Potenza teatro, laboratori, passeggiate nella città con centinaia di bambini e adolescenti: grande successo per questa iniziativa! Ecco i dettagli

Si è concluso il progetto ‘È scoppiata la Pace’ che ha coinvolto centinaia di ragazzi e adolescenti in diverse attività per la promozione di una cultura della pace e della convivenza, sostenuto e finanziato nell’ambito dell’iniziativa ‘Minori e famiglie al Centro’ dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Potenza e realizzato dalla cooperativa sociale ‘Il Salone dei Rifiutati’, in collaborazione con la ‘Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata’, l’associazione ‘La Luna al Guinzaglio’ e l’associazione ‘Amici della Fondazione Città della Pace’.

Spiega l’assessore Fernando Picerno:

“Attraverso rappresentazioni teatrali, narrazioni, laboratori, passeggiate ludico-artistiche tra diversi rioni della città, centinaia di bambini e adolescenti hanno fatto scoppiare insieme la Pace, promuovendo una cultura della convivenza pacifica, a cominciare dalla conoscenza e dalla fruizione condivisa dei luoghi dei quartieri cittadini vissuti tutti i giorni”.

Spiegano gli organizzatori:

“Abbiamo avuto modo di riunirci in un momento drammatico, nel quale siamo costretti a confrontarci con la parola ‘guerra’, augurandoci che presto si possa affermare davvero che: ‘È scoppiata la Pace’.

Il 30 gennaio la chiusura che ha visto l’evento ‘lancio’ svolgersi martedì 20 dicembre a rione Lucania, nella scuola ‘Leopardi’, che ha ospitato lo spettacolo teatrale ‘Una storia che non sta né in cielo né in terra’, con Daria Paoletta della compagnia Burambò e, nel pomeriggio, le attività che sono proseguite nella Parrocchia di dei Santi Anna e Gioacchino, in viale Dante, con le letture dello scrittore Gianluca Caporaso e, a seguire, con il laboratorio ‘I colori del mare’.

Il secondo incontro è stato dedicato ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Carlo, location nella quale Caporaso ha letto le sue storie del mare.

Il 22 dicembre il montaggio dell’eco-albero di Natale nell’area verde di via Mallet, a Bucaletto.

Dopo una breve pausa natalizia, le attività sono riprese con altri 3 incontri: il 13 gennaio con la presentazione del libro Terraneo di Vincenzo Del Vecchio e a seguire il laboratorio ‘linee e forme in città’ e un secondo incontro il 24 gennaio, nella Parrocchia Santa Maria della Speranza del rione Bucaletto, con lo scrittore Mario Pennacchio che si è concluso con il laboratorio ‘I colori delle stelle’”.

Conclude l’assessore Picerno:

“Il progetto, che ha coinvolto in un percorso sui valori della convivenza pacifica di più culture i bambini e i ragazzi delle scuole periferiche, associazioni, parrocchie, rifugiati accolti nella città di Potenza, ragazzi diversamente abili, si è concluso con un laboratorio creativo nel MooN (Museo officina oggetti narranti), nel corso del quale sono stati rielaborati e ripensati tutti i materiali creati durante le attività, realizzando una specie di gioco di società che, insieme a un video che sarà presentato nelle prossime settimane, sarà la memoria delle esperienze vissute”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)