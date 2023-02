A Potenza torna la sfilata di Carnevale per grandi e piccini! Ecco il percorso

“Con grande gioia vi annunciamo che sta per tornare il CARNEVALE #nessunoescluso.

Il tema di quest’anno sarà “VERSO LA CITTÀ CONCORDE”.

E’ quanto fa sapere l’Associazione “Gente Allegra”, che prosegue:

“DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 alle ore 14 ci incontreremo tutti a Piazza Don Bosco e percorreremo le vie della città (Via Angilla Vecchia, Via Mazzini, Porta Salza e Via Pretoria) fino all’arrivo in Piazza Matteotti dove ci sarà una grande e coloratissima festa!!!

L’appuntamento è per tutti, non ci sono limiti di età!!

E voi, vorrete mica farvelo raccontare???????

Vi aspettiamo”.

Questa la locandina dell’iniziativa.

