A Potenza un dibattito originale e costruttivo sulle donne e la maternità. I dettagli dell’iniziativa

Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e Claudia Marone Family Photography mercoledì 8 marzo alle ore 17:30 presso presso la sede della Caritas – A Casa di Leo, in Contrada Bucaletto a Potenza, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, organizzano un evento dedicato alla maternità in tutte le sue molteplici forme con l’obiettivo di raccontare tutti i diritti ottenuti e mancati, auspicati e disattesi, tentando così di riflettere sul presente per rifiorire nel futuro.

L’iniziativa tra parole e immagini, ha l’obiettivo di raccontare la versatilità delle donne e delle madri per dare vita a un dibattito originale e costruttivo che imponga una riflessione seria sulle donne e la maternità, fuori da luoghi comuni e lontano dalle tante parole già dette.

Grazie al prezioso intervento del Dott. Libero Mileti, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Carlo di Potenza i presenti parteciperanno a una dimostrazione gratuita di “Manovre di Disostruzione Pediatrica”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

