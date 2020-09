A Potenza una piscina dedicata al campione e attore Bud Spencer! Il progetto

Potenza “Città europea dello Sport” 2021-2022 è di certo un’occasione unica, una vetrina di altissimo livello per la nostra città.

A tal proposito “We Love Potenza-Noi amiamo il Potenza” lancia l’idea di un progetto ambizioso:

“La realizzazione di un centro sportivo e di una piscina olimpionica, in modo da migliorare l’offerta sportiva della città, anche in termini strutturali, lasciando segno tangibile in futuro dell’importante biennio.

L’augurio è che i giovani, tra i soggetti maggiormente interessati, condividano in pieno tale proposta, facendola crescere con vivacità e partecipazione.

Un grande contributo è stato fornito direttamente dagli USA dalle professioniste Carmelina Santoro e Diamante Pedersoli, al cui padre, il noto campione e attore Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer,si era pensato di dedicare l’intero complesso con il nome di: Carlo Pedersoli Swim Club & Wellness Center.

Un ulteriore ringraziamento va all’Oliver Club di Valerio Oliviero e all’ A.S.D. Eos di Donato Sabia e Pier Paolo Zaccaro”.

