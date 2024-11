A Potenza uno spettacolo con musica, oggetti in movimento e tanti personaggi

Continua la rassegna teatrale Costellazioni, cartellone per famiglie dedicato alle nuove generazioni a cura di Gommalacca Teatro.

Sabato 23 novembre il Teatro dei Colori presenta “La sinfonia dei giocattoli”, una performance in cui l’attore protagonista interagisce con la terza dimensione e attraversa i materiali cromatici.

Giocare con le mani, con i colori, con le forme, con gli oggetti, con la luce, e poi comporre, smontare, ricomporre.

Buttare tutto all’aria e, come un giocoliere prendere tutto al volo, davanti agli occhi curiosi degli spettatori, per costruire nuovi giocattoli, forme, colori.

Come nella creazione di Lepold Mozart anche la musica è un gioco: un rumore, un suono, un personaggio, un giocattolo.

Cosa troverà nelle sue tasche uno stralunato mimo giocoliere, cosa nascerà dai fogli di carta che cadono dal cielo in una strana pioggia colorata, e poi in una scatola quante sorprese scopriremo, e quali magie nasconde un cassetto o la porta della stanza di sogni?

Nella ricerca stilistica del Teatro dei colori, e anche in questo lavoro, il corpo dell’attore si muove in una comica e paradossale danza mimica con gli oggetti.

Leopold Mozart famoso musicista, e padre di Wolfang Amadeus Mozart (il padre del genio della musica) compose “La Sinfonia dei giocattoli”, che venne originariamente scritta come “Fantasia per strumenti musicali”.

Nella sinfonia non vi sono solo strumenti musicali classici, ma effetti e rumoristiche, che si accostano ai vari personaggi e oggetti animati, utilizzando richiami per cucù e altri uccelli, triangoli, tamburi, trombe, legni, metalli, in una partitura atipica e gioiosa.

In seguito, la composizione venne rinominata come “Sinfonia per bambini” e venne attribuita a Joseph Haydn, ma altri studi attribuiscono la sinfonia anche a Edmund Angerer.

Costellazioni è un progetto composito di Gommalacca Teatro finanziato da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, realtà che valorizza spazi e comunità creando ecosistemi culturali sostenibili.

Sviluppato nei territori di Potenza, Forenza e Sasso di Castalda, in co-progettazione con i comuni, Costellazioni si snoda in un complesso e armonico format in cui si susseguono percorsi di attivazione delle comunità locali, residenze artistiche site-specific, talk, cineforum e spettacoli.

Gommalaccateatro è un’impresa di produzione di teatro di innovazione per l’infanzia e la gioventù, riconosciuta dal Ministero della Cultura e iscritta nell’Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata, fondata a Potenza nel 2008 da Mimmo Conte e Carlotta Vitale.

La compagnia utilizza le pratiche e i significati dell’arte performativa, come strumento di attivazione e potenziamento delle comunità con cui lavora in dialogo con i contesti periferici.

Vengono integrati nei vari progetti teatro e welfare, intrecciando spettacoli ed educazione, per scoprire nuovi approcci e favorire il dialogo tra arte, impresa, cittadini e istituzioni.

Ecco alcune anticipazioni dello spettacolo.