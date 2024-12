A Potenza vietato vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro! Ecco le zone interessate

Una nota del Comune di Potenza rende noto:

“Divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (con gradazione superiore ai 21 gradi) e divieto di vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto, di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 del 1° gennaio 2025 nell’area del Centro Storico cittadino all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: