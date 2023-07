A Tito va in scena il magico mondo dell’operetta grazie all’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata! Ecco i dettagli

Il magico mondo dell’operetta abbraccia il pubblico della Basilicata e della Puglia.

E’ con questo programma infatti che l’Orchestra Sinfonica 131 si accinge a portare in tournée le melodie immortali tratte dai più famosi titoli di Strauss, Kalman, Offenbach e Lehar, ma anche degli italiani Ranzato e Lombardo e Pietri, per una “full immersion” in un repertorio senza tempo.

A dare vita alle arie, tra le altre, da “La vedova allegra”, “Cin Ci là”, “Il paese dei campanelli”, “Orfeo all’inferno” o “La principessa della czarda”, un cast vocale di tutto rispetto che annovera degli specialisti di questo genere amatissimo dal pubblico:

il soprano Raffaella Montini;

il tenore Carlo Monopoli;

il baritono Luigi Nardiello.

Sul podio, l’apprezzato contrabbassista e direttore d’orchestra pugliese Michele Cellaro, che firmerà anche le elaborazioni orchestrali originali.

Di seguito la locandina con i dettagli.

