A Vietri di Potenza studenti e docenti provenienti da Grecia, Portogallo e Romania! Ecco le foto

Ieri pomeriggio il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, e l’amministrazione comunale, hanno accolto in paese un gruppo di studenti e docenti provenienti da Grecia, Portogallo e Romania, nell’ambito di un progetto che vede coinvolto l’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, che ha ospitato la Mobilità C4- LTTA “European Parliament for Education”, nel più ampio progetto denominato “Erasmus+ We can’t stand losing onemore stud ent – One’s much”.

Lo fa sapere l’Amministrazione che aggiunge:

“La delegazione internazionale ha scelto tre paesi lucani da visitare (Matera, Rionero in Vulture e Vietri di Potenza).

Al centro del progetto, un confronto sul problema della dispersione scolastica e sulle buone pratiche per arginare una piaga comune a diversi sistemi di istruzione europei.

Nella scoperta della cultura e delle tradizioni lucane, gli alunni e docenti provenienti dai tre Paesi hanno scoperto Vietri di Potenza con una visita guidata, e anche il Convento dei Frati Cappuccini, per poi essere accolto nella sala consiliare.

Tra i docenti, presenti Simona Ugliano, Annalucia Grignetti, Daniela Terrasi, Anna Civitillo, Mariantonietta Santangelo, Dorina Ripullone e Gerardo Salvatore, oltre al preside Domenico Gravante;

Durante il saluto istituzionale, gli ospiti hanno avuto modo anche di visionare alcuni video sulla Porta della Lucania”.

