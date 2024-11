Academy Basket Potenza, a Barletta trasferta da non sottovalutare: ”vogliamo i due punti”. In bocca al lupo ragazzi

Prosegue con l’insidiosa trasferta di Barletta il campionato di C interregionale dell’Academy.

Tornati al successo domenica scorsa con Corato, i potentini fanno visita ad una delle sole due squadre rimaste sul fondo della classifica a quota 0 punti, ma l’assenza di successi non deve trarre in inganno rispetto ad una partita che nasconde le sue difficoltà e costituirebbe un importante passo in avanti nella fiducia e nell’avanzamento in graduatoria per Petronella e compagni.

La Frantoio Muraglia, infatti, è una presenza consolidata nel panorama recente del basket pugliese e dopo l’ammissione alla C unica di due anni fa, nella passata stagione ha chiuso al settimo posto – 12 vinte ed altrettante perse – la sua prima avventura nel massimo torneo regionale, dal quale è ripartita con le conferme dei senatori Caceres e Serino (coppia di lunghi titolare) e degli esterni Mastrodonato, Falcone e Gambarota, out per un serio infortunio al ginocchio sin da inizio campionato.

A dispetto delle zero in classifica – battute d’arresto casalinghe con Corato e Monteroni, in trasferta a Castellaneta, Mesagne e Lecce – è proprio alla voglia di conquistare la prima vittoria e alle motivazioni del nucleo storico, cui si è aggiunto Fabio Galantino, già affrontato lo scorso anno con la canotta di Piedimonte, che l’Academy dovrà prestare la massima attenzione, per uscire dal PalaDisfida con due punti fondamentali per proseguire nella rincorsa in classifica.

Dopo la striscia di risultati negativi, con un roster quasi mai al completo a causa di infortuni che complicano ancora il lavoro in palestra dello staff tecnico, in casa potentina sono giunti tuttavia segnali incoraggianti dalla partita casalinga vinta con Corato.

Dopo un quarto e mezzo passato ad inseguire, trascinata dalla vecchia guardia, la squadra di coach Gallo ha assunto finalmente il controllo delle operazioni a cavallo dei due quarti centrali, salvo rischiare di mettere nuovamente tutto in discussione nel finale (+12 a 2.30’’) ma partendo dai 53 punti concessi alla Matteotti nei primi trentasette minuti abbondanti di partita.

Pienamente consapevole delle qualità delle prossima avversaria è Gabriele Petronella, che presenta così la gara di domenica sul parquet barlettano:

”Siamo attesi da una partita molto importante per il nostro cammino, contro una squadra sicuramente da non sottovalutare e con la quale non possiamo abbassare la guardia, perché ricca di giocatori esperti per questo livello ed altrettanti giovani interessanti in grado di reggere la categoria – analizza l’esterno materano – ma so che ci faremo trovare sicuramente pronti a dare il meglio di noi, per tornare a casa con una vittoria che vogliamo ad ogni costo”, ha chiuso l’analisi Petronella, autore di 16 punti per gara in questo inizio di campionato.

Palla a due Domenica alle ore 18.30, arbitrano l’incontro i signori Ricciardi di Santeramo in Colle e De Pascalis di Lecce.