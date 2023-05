Accoglienza e inclusione per i minori stranieri: a Potenza decine di operatori da tutta la provincia. I dettagli dell’incontro

Nell’ambito delle attività che OIM e UNICEF realizzano, in collaborazione con la Direzione Generale Immigrazione e politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in tema di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, si è tenuto un incontro formativo e informativo con il coinvolgimento degli operatori che lavorano nel sistema di tutela e garanzia del MSNA.

Una trentina quelli presenti nella sala conferenza del Palazzo della Cultura, impegnati nel sistema di accoglienza e referenti degli ambiti della provincia.

Il Comune di Potenza con alcuni referenti dell’ufficio dei Servizi sociali ha organizzato l’incontro che ha visto i contributi dei relatori intervenuti soffermarsi sulle competenze della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione in materia di MSNA (minori stranieri non accompagnati), i dati sulle presenze dei MSNA, le novità procedurali relative al funzionamento del Sistema Informativo Minori – SIM, il relativo censimento e la dimostrazione di utilizzo del SIM.

A seguire sono state illustrate alcune indagini familiari e la richiesta parere ex art. 32 TUI ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età.

Ha evidenziato l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno:

“Opportunità di grande rilievo che ha incontrato l’interesse delle decine di operatori presenti, per la quale devo ringraziare il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Unicef e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e gli uffici comunali dell’assessorato che si occupa di Servizi sociali, per l’impeccabile organizzazione”.

